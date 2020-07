Буря, наводнение и хаос в Хърватия

С илна буря причини наводнения в хърватската столица Загреб снощи. Огромните количества вода доведоха до пълен колапс на пътното движение в центъра на града, пише хърватското издание "Ютарни лист".

Според портала Индекс, дъждът в Загреб е започнал около 21:00 ч., като скоро се е превърнал в буря, последвана от силен вятър и светкавици.

Чудовищно торнадо в Средиземно море

Пешеходците си проправяха път, газейки в дълбока до коленете вода, автомобили закъсаха по наводнените пътища, движението на трамваите беше спряно.

Пожарната служба беше претоварена от стотици сигнали и работи без прекъсване. Много граждани се обадиха заради наводнени мазета.

Пожарникарите призоваха за търпение: "Не можем да изпомпаме всеки литър незабавно", обясни пожарната служба, цитирана от местни медии.

Северна Далмация и Истрия също са засегнати от бурята в по-малък мащаб. Голямо количество дъжд падна и в Северна Италия . Улици на Милано също бяха наводнение - вижте във видеото горе

Last night, Zagreb is underwater in historic flood.🌧🌊 #Zagreb has been inundated with epic rainfall, flooding and devastating streets, shops, homes & businesses in a city centre. #ZagrebFlooding #floods pic.twitter.com/q1prRZdF1H