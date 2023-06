Повече от 100 хил. кубически метра скална маса се срутиха в Алпите

Ч аст от върха на планина в австрийската провинция Тирол се е срутила, като повече от 100 000 кубически метра скална маса се е срутила в долината под нея и е предизвикала кални свлачища.

Скалите започнаха да падат в неделя от Флухторн, планина с височина близо 3400 метра в Силвретските Алпи на границата между Швейцария и Австрия, в резултат на инцидент, който според геолозите на щата е причинен от размразяването на вечната замръзналост (вечно замръзналата земя).

По данни на алпийската полиция никой не е пострадал при падането на скалите.

По време на разузнавателен полет над засегнатия район държавните геолози направиха първоначална оценка на количеството паднали скали, но според тях тя може да се окаже консервативна, тъй като ще е необходимо време, за да се получи по-точна картина.

"Това е сравнително голям инцидент, говорим за поне 100 000 куб. м. скала, която е паднала, вероятно и повече", казва Томас Фигл, държавен геолог, във видеоклип, изготвен от правителството на провинция Тирол.

On 11 June 2023, a large rock avalanche occurred on the southern flank of Flüchthorn in the Austrian Alps. The runout distance was about 2 km: https://t.co/0p3WxLUfiY. Hat tip to @jakobfsteiner pic.twitter.com/aIB9YbpS5H