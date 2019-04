Н а Джулиан Асандж в САЩ са били повдигнати обвинения в "информационно пиратство", предадоха световните агенции, като се позовават на комюнике на министерството на правосъдието.

Според американската прокуратура основателят на разобличителния сайт "Уикилийкс" е влязъл в заговор с Челси Манинг, бивш анализатор от военното разузнаване на САЩ, за да проникнат в компютърни мрежи и да получат достъп до класифицирана информация. В обвинителния акт се твърди, че 47-годишният австралиец е помогнал на американския военнослужещ да "разбие" през март 2010 г. паролата на американски правителствен компютър с класифицирана информация.

"По време на заговора Манинг и Асандж са провели дискусии в реално време за предаването на поверителни документи от Манинг на Асандж. Дискусиите също показват, че Асандж е насърчавал активно Манинг да предостави повече информация", се казва в комюникето.

Обвиненията са били повдигнати задочно още на 6 март миналата година, когато австралиецът се намираше в посолството на Еквадор във Великобритания, където по онова време бе получил убежище.

Асандж може да бъде осъден на до пет години затвор в САЩ.

По-рано днес основателят на "Уикилийкс" бе арестуван в Лондон, след като Еквадор отмени правото на убежище, което му бе предоставил.

Американското министерство на правосъдието потвърди, че Асандж е бил задържан заради искането да бъде екстрадиран в Съединените щати.

Челси Манинг е имала достъп до компютри с поверителна информация във връзка със своите задължения като анализатор от военното разузнаване на САЩ, докато е служила в Ирак. През 2010 г. 31-годишната сега жена предала на Уикилийкс над 700 000 поверителни документа, свързани с войните в Ирак и Афганистан. Сред тях бяха повече от 250 000 дипломатически грами, чието публикуване хвърли Съединените щати в смут, припомня Франс прес.

Какво се случи днес

Основателят на Уикилийкс, 47-годишният Джулиан Асандж беше арестуван в четвъртък от служители на лондонската полиция в еквадорското посолство по заповед, издадена от Уестминстърския магистратски съд на 29 юни 2012 г. за това, че не се е явил в съда.

Както заяви президентът на Еквадор, страната е решила да му откаже убежище.

През последните години основателят на Уикилийкс живееше в посолството на Еквадор в Англия.

Асандж придоби известност след редица публикации, включително за американските военни операции в Афганистан и Ирак и за условията на задържане в лагера в Гуантанамо.

