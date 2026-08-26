Зеленски награди Илон Мъск с „Орден на свободата“

У краинският президент Володимир Зеленски подписа указ за награждаването на американския предприемач Илон Мъск с държавното отличие „Орден на свободата“, съобщават от президентската канцелария. Отличието се присъжда за заслугите на Мъск към украинските въоръжени сили, които използват неговата спътникова система за космическа връзка Starlink.

Според официалния документ, публикуван на сайта на президента, наградата се връчва за изключителни лични заслуги в защитата на човешкия живот и свободата, както и за приноса на Мъск към развитието на двустранните отношения между Украйна и Съединените американски щати.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has awarded his country’s Order of Freedom to Elon Musk, amid efforts to persuade the tech mogul to expand access to his Starlink network.https://t.co/OuXDOikV3V — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) August 26, 2026

Награждаването идва на фона на информация в американски медии относно опитите на Киев да разшири употребата на технологията. Списание „The Atlantic“ съобщи, че по време на среща в Белия дом с американския президент Доналд Тръмп, Зеленски е поискал съдействие за по-широкото използване на Starlink, но не е получил еднозначен отговор.

От своя страна Илон Мъск отказа лична среща с украинския държавен глава и продължава да поддържа политика на ограничение, блокирайки възможността системата Starlink да се използва за нанасяне на дълбочинни удари на територията на Русия.