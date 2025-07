Кой беше Андре Силва, който загина заедно с Диого Жота в катастрофа

З вездата на Ливърпул Диого Жота и неговият 26-годишен брат, футболистът Андре Силва, загинаха при ужасяваща катастрофа с Lamborghini в ранните часове на днешния ден. Луксозният автомобил се превърнал в „огнена топка“, след като излязъл от пътя, преобърнал се и се запалил на автомагистрала A-52 в Сернадия, близо до Самора, в северозападна Испания.

Разкриха причината за катастрофата, при която загина Диого Жота

Според първоначалната информация, една от гумите на суперавтомобила се е спукала, докато изпреварвал друго превозно средство около 00:35 ч., в близост до границата с Португалия. Трагедията се случва едва десет дни след като 28-годишният Жота се ожени за любимата си от детството и майка на трите им деца – Руте Кардозу, пише Daily Mail.

Новината разтърси футболния свят, а клубът Ливърпул публикува официално изявление тази сутрин, в което посочва, че е съкрушен от загубата.

Диого и Андре започват кариерите си заедно във ФК Порто и се издигат в португалските младежки редици рамо до рамо. Впоследствие пътищата им се разделят – Жота преминава през Атлетико Мадрид и Уулвърхемптън, преди да подпише с Ливърпул през 2020 г. за 40 милиона паунда.

Андре, също талантлив атакуващ полузащитник, остава в родната Португалия, където през последните пет години играе за втородивизионния тим Пеняфиел. За разлика от по-големия си брат, той запазва фамилията Силва, докато Диого приема псевдонима Жота, за да се отличава от останалите футболисти с фамилия Силва, според изданието This Is Anfield.

Трагедия! Звезда на Ливърпул загина в катастрофа

Не е ясно дали Андре е имал партньор или деца, но двамата братя поддържали близки отношения и често споделяли общи моменти, включително ваканция, заснета в Instagram през 2020 г.

Пеняфиел публикува трогателна почит на своя уебсайт, като обяви официален траур. В изявлението се казва:

„Футболен клуб Пеняфиел изразява най-дълбоките си съболезнования за трагичната загуба на Андре Силва и неговия брат Диого Жота, жертви на пътнотранспортно произшествие, случило се през последните часове. Загубата на два млади живота, свързани със света на футбола, ни изпълва с болка и ужас. В този тежък момент изказваме най-искрените си съболезнования на семейството, приятелите и всички, които са споделяли моменти от живота и страстта към спорта с Андре и Диого. Клубът ще обяви официален траур и ще им отдаде почит по време на предстоящите спортни събития. Почивайте в мир.“

Катастрофата се е случила на A-52 – основен път, използван от шофьори, пътуващи от Северна Португалия към испанските пристанища Сантандер и Билбао, както и към Франция.

Спешните служби на автономната област Кастилия и Леон потвърдиха, че трагедията е станала около 00:35 ч. в четвъртък сутринта. Смъртта на братята беше официално потвърдена от Португалската футболна федерация.

Трагичната вест идва само две седмици след сватбата на Жота с дългогодишната му партньорка Руте Кардозу в родния му град Порто.

Португалският национален отбор също изрази скръбта си, като в изявление посочи, че е „съкрушен“ от смъртта на Диого Жота, определяйки го не само като „фантастичен футболист с почти 50 участия за националния отбор“, но и като „изключителен човек, уважаван от съотборници и противници“.

We are deeply saddened by the passing of Diogo Jota and his brother Andre Silva.



Our thoughts are with their family and loved ones.



May they rest in peace. pic.twitter.com/TDJcDx3OiI