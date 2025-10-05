Свят

Зеленски: Русия атакува Украйна с над 50 ракети и близо 500 дрона

При руската атака тази нощ бяха убити най-малко петима души, сочат данни на украинските власти

5 октомври 2025, 15:52
Свлачища, мълнии и наводнения в Непал, има десетки жертви

Свлачища, мълнии и наводнения в Непал, има десетки жертви
Ислямски държави: Планът на Тръмп е реален шанс за мир в Газа

Ислямски държави: Планът на Тръмп е реален шанс за мир в Газа
Мащабни шествия в Европа подкрепят Палестина

Мащабни шествия в Европа подкрепят Палестина
Край на изборния ден в Чехия: Кой ще управлява страната?

Край на изборния ден в Чехия: Кой ще управлява страната?
Израел е нанесъл удари в Газа въпреки призива на Тръмп

Израел е нанесъл удари в Газа въпреки призива на Тръмп
Световни реакции на призивите на Тръмп за край на бомбардировките в Газа

Световни реакции на призивите на Тръмп за край на бомбардировките в Газа
Вълна от протести заля Европа заради войната в Газа

Вълна от протести заля Европа заради войната в Газа
Израел е готов за мирни преговори в Египет по плана на Тръмп

Израел е готов за мирни преговори в Египет по плана на Тръмп

У краинският президент Володимир Зеленски каза днес, че тази нощ руските сили са атакували Украйна с над 50 ракети и близо 500 дрона, предаде Ройтерс.

(Във видеото: Зеленски пред ООН: Спирането на Путин е по-евтино от световна надпревара във въоръжаването)

При руската атака тази нощ бяха убити най-малко петима души, сочат данни на украинските власти.

Полша задейства военната си авиация заради масирана руска атака срещу Украйна

Съобщава се за четирима убити в западната Лвовска област, която граничи с Полша. Там е поразен индустриален парк, вследствие на което е избухнал пожар и части от града са останали без електричество. 

Кметът на Лвов Андрий Садови призова местните жители да стоят на закрито, докато властите потушат пожарите.

В Запорожка област е убит един човек и деветима са ранени при атака, която остави без ток повече от 73 хиляди потребители, каза областният управител Иван Федоров. 

Поразена е гражданска инфраструктура в Ивано-Франковска, Виницка, Черниговска, Херсонска, Харковска и Одеска област, каза украинската премиерка Юлия Свириденко. 

"Поредният умишлен терор срещу цивилни", написа министър-председателката в социалната мрежа "Екс".

"Москва продължава да поразява домове, училища и енергийни съоръжения, с което доказва, че разрухата е нейната единствена стратегия", заяви тя.

Източник: БТА, Анелия Пенкова    
Володимир Зеленски Руска атака Украйна Ракети и дронове Жертви Лвовска област Запорожка област Гражданска инфраструктура Енергийни съоръжения Терор срещу цивилни
Последвайте ни

По темата

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени

Рали състезанието във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика

Рали състезанието във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика

Д-р Юлиян Начев: Пострадалата жена при рали инцидентът във Варна е в много тежко състояние

Д-р Юлиян Начев: Пострадалата жена при рали инцидентът във Варна е в много тежко състояние

Зеленски: Русия атакува Украйна с над 50 ракети и близо 500 дрона

Зеленски: Русия атакува Украйна с над 50 ракети и близо 500 дрона

Предлагат да имаме право на платен отпуск за преглед

Предлагат да имаме право на платен отпуск за преглед

pariteni.bg
Какво да правя, ако котката ми избяга

Какво да правя, ако котката ми избяга

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 9 часа
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 7 часа
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 8 часа
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 8 часа

Виц на деня

– Скъпа, днес си невероятна! – Само днес ли? – Ето, пак започна...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Мъжът до бременната Стефани от Big Brother с първи думи към нея (ВИДЕО)</p>

Мъжът до бременната Стефани от Big Brother с първи думи към нея: “Не ми стана приятно, че пушеше!” (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 минути

Тя провокира недоволство заради поведението си в Къщата и това я превърна във втория отпаднал съквартирант

<p>Мощна буря парализира части от Европа</p>

Мощна буря парализира части от Европа - предизвика прекъсвания на тока и повали дървета

Свят Преди 41 минути

Очаква се електроподаването да бъде възстановено постепенно

Протестиращи в Грузия се опитаха да нахлуят в президентския дворец

Протестиращи в Грузия се опитаха да нахлуят в президентския дворец

Свят Преди 3 часа

"Никой няма да остане ненаказан", заяви грузинският премиер Иракли Кобахидзе

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

България Преди 3 часа

Все още не е ясно дали съдът ще го приеме

Военни със специализирана техника помагат за разчистването в района на "Елените"

Военни със специализирана техника помагат за разчистването в района на "Елените"

България Преди 3 часа

Личен състав от ВМС участва и в кризисния щаб, който действа в района на град Свети Влас

Расте броят на жертвите след срутването на ислямското училище в Индонезия

Расте броят на жертвите след срутването на ислямското училище в Индонезия

Свят Преди 3 часа

Инцидентът стана в понеделник по време на строителни дейности

След парламентарните избори в Чехия: Бабиш обсъди ситуацията с президента Петър Павел

След парламентарните избори в Чехия: Бабиш обсъди ситуацията с президента Петър Павел

Свят Преди 3 часа

В парламента влизат общо шест политически субекта

Зафиров: Работим по това пострадалите от наводненията да получат обезщетения и помощи

Зафиров: Работим по това пострадалите от наводненията да получат обезщетения и помощи

България Преди 4 часа

Иван Иванов и Атанас Зафиров инспектираха новопостроения участък от АМ “Хемус”

Мис България Радостина Костадинова: Не си спомням мигове на сплотено семейство вкъщи

Мис България Радостина Костадинова: Не си спомням мигове на сплотено семейство вкъщи

България Преди 4 часа

Пред Мариян Станков – Мон Дьо тя разказва без страх за най-трудните, но и най-смислени моменти от живота си

Съюзът на съдиите: Дълг на всеки съдия е да се противопоставя на опитите за използване на прокуратурата за незаконни цели

Съюзът на съдиите: Дълг на всеки съдия е да се противопоставя на опитите за използване на прокуратурата за незаконни цели

България Преди 4 часа

Съдийската организация излезе с позиция

Откраднаха 20 000 лева от офис на фирма в Лом

Откраднаха 20 000 лева от офис на фирма в Лом

България Преди 4 часа

Парите са изчезнали в периода от 20:00 часа на 3 октомври до 9:30 часа на 4 октомври

Приятел на задържания българин от флотилията с апел към посолството ни в Тел Авив

Приятел на задържания българин от флотилията с апел към посолството ни в Тел Авив

България Преди 5 часа

Николай Вълков настоя то да съдейства за бързото връщане на Васил Димитров в България

<p>Полша вдигна тревога заради масирана руска атака срещу Украйна</p>

Полша задейства военната си авиация заради масирана руска атака срещу Украйна

Свят Преди 5 часа

Най-малко 10 дрона и бомби с насочване поразиха град Запорожие, един човек е загинал, осем са ранени

<p>Река Стряма може да залее селата Калековец и Трилистник</p>

Кметове алармират: Река Стряма може да залее селата Калековец и Трилистник

България Преди 5 часа

Жители се притесняват, че ще се повтори бедствието от преди три години

Героите от потопа: Историите зад кадрите, разчувствали България след бедствието край "Елените"

Героите от потопа: Историите зад кадрите, разчувствали България след бедствието край "Елените"

България Преди 6 часа

Пожарникари спасиха семейство с три деца

„Голяма вълна“ преминава през нашата галактика, измествайки хиляди звезди от местата им

„Голяма вълна“ преминава през нашата галактика, измествайки хиляди звезди от местата им

Любопитно Преди 6 часа

Астрономите все още не знаят какво е предизвикало движението

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

18 трика за завладяващ и разтърсващ оргазъм

Edna.bg

Шаная Туейн: Да откриеш любовта с бившия на приятелка

Edna.bg

Звездите на Байерн отпразнуваха рекордната си серия на Октоберфест

Gong.bg

Играч на Барселона отказал оферти от Ливърпул, Челси и Тотнъм през лятото

Gong.bg

Рали инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, но хората са влезли през гората (СНИМКИ)

Nova.bg

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, един човек е загинал (ВИДЕО)

Nova.bg