Зеленски: Работим по „мега сделка“ за покупки на оръжие от САЩ

Украинският премиер Юлия Свириденко ще се срещне с представители на САЩ следващия месец относно потенциални американски проекти в Украйна

28 септември 2025, 19:09
У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев работи по „мега сделка“ за покупки на оръжие от САЩ. 

Украйна е предоставила подробни спецификации на своите военни нужди на президента на САЩ Доналд Тръмп, включително заявки за системи за оръжия с голям обсег.

„Обсъдихме и се споразумяхме по основните точки с президента. Сега преминаваме към практическо изпълнение“, каза Зеленски пред репортери в Киев.

Според местните медии, обсъжданият пакет се оценява на 90 милиарда долара. Украински представители ще посетят САЩ по-късно този месец или през октомври за технически разговори относно покупките на оръжие и отделна сделка за производство на дронове, поясни украинският лидер.

Украинският премиер Юлия Свириденко ще се срещне с представители на САЩ следващия месец относно потенциални американски проекти в Украйна като част от съвместния инвестиционен фонд, договорен миналата пролет, съобщи „Блумбърг“. Зеленски, който се срещна с Тръмп миналата седмица в Ню Йорк заяви, че е споделил с президента на САЩ „определена визия за това какво може да се направи“, за да се отговори на действията на Русия във войната ѝ срещу Украйна.

„Предоставихме на президента на САЩ искане, съдържащо подробности и илюстрации за това, което Украйна иска. Ние сме готови за отделни споразумения, за отделни видове оръжия, включително системи за далечен обсег. Не мога да предоставя повече подробности“, каза украинският президент, цитиран от "Политико".

Източник: БГНЕС    
