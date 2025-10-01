Свят

След като Зеленски алармира за спряното захранване на Запорожката АЕЦ, Гроси - "Никой няма да спечели от ядрена авария"

Заради руски обстрел дизеловите генератори осигуряват аварийно захранване, докато централата остава седмица без връзка с електромрежата, предупреждава Зеленски

1 октомври 2025, 11:19
Източник: iStock

У краинският президент Володимир Зеленски заяви във вторник, че намиращата се под руска окупация Запорожка атомна електроцентрала е без връзка с електропреносната мрежа вече седем дни, предупреждавайки за риск от „критична“ ситуация.

Това е най-дългото прекъсване на електрозахранването в централата, откакто Русия я превзе след нахлуването си през 2022 г.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) преговаря с Украйна и Русия за възможно най-бързо възстановяване на външното електрозахранване на Запорожката атомна електроцентрала, която е без връзка с електропреносната мрежа повече от седмица. Това заяви генералният директор на агенцията Рафаел Мариано Гроси, пише UNN.

Въпреки че централата в момента се справя благодарение на аварийните си дизелови генератори – последната линия на защита – и няма непосредствена опасност, докато те продължават да работят, това очевидно е неустойчива ситуация от гледна точка на ядрената безопасност. Нито една от страните не печели от ядрена авария, отбелязва директорът на МААЕ.

Зеленски обясни, че руски обстрел пречи на възстановяването на необходимата електропреносна линия, която охлажда реакторите и предотвратява ядрен инцидент.

В нощното си обръщение Зеленски подчерта, че един от дизеловите генератори вече е извън строя:

„Това е седмият ден. Никога досега не е имало такава извънредна ситуация в Запорожката централа. Ситуацията е критична. Руският обстрел е прекъснал връзката на централата с електропреносната мрежа.“

Запорожката АЕЦ, най-голямата в Европа с шест реактора, се намира край град Енергодар на река Днепър, близо до фронтовата линия. От началото на войната това е десетият случай, в който съоръжението е изключвано от мрежата.

Макар централата в момента да не произвежда електричество, тя се нуждае от непрекъснато захранване, за да се охлажда ядреното гориво и да не се стигне до топене на реакторите.

„Това е заплаха за всички. Никой терорист в света не си е позволявал да прави с ядрена централа това, което Русия прави сега. Светът не трябва да мълчи,“ заяви Зеленски.

Гроси, в изявление късно във вторник, уточни, че МААЕ е в постоянен контакт с двете страни и че в момента в централата работят осем дизелови генератора, докато девет са в режим на готовност, а три – на ремонт.

„Докато аварийните генератори са последната линия на защита и засега няма непосредствена опасност, тази ситуация е несъстоятелна от гледна точка на ядрената безопасност. Нито една от страните не би спечелила от ядрен инцидент,“ каза той.

Гроси призова и Киев, и Москва да съдействат за осигуряването на условия за незабавен ремонт.

Руски представители засега не са коментирали последните изявления относно състоянието на централата.

МААЕ има постоянни наблюдатели в Запорожката АЕЦ, както и в останалите три атомни електроцентрали в Украйна.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе телефонен разговор с Генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.

Те обсъдиха връщането на украински деца, отвлечени от Русия, както и аварийното прекъсване на електрозахранването в Запорожката атомна електроцентрала, съобщава президентският канал в Telegram.

„(Обсъдихме) Международната коалиционна среща за връщане на украински деца и резолюцията, която Украйна подготвя за Общото събрание на ООН. Очакваме светът да подкрепи необходимостта всички украински деца, отвлечени от Русия, да бъдат върнати. Черновата на резолюцията ще бъде представена тази година. Работим с държавите, за да осигурим подкрепа,“ каза Зеленски.

Според него е била обсъдена и ситуацията в Запорожката АЕЦ, която се намира под руска окупация.

„В момента централата преживява най-дългото си прекъсване на електрозахранването досега - седмият ден без ток, като електрическите мрежи са повредени вследствие на атаки. Важно е светът да разбере потенциалните последици. Разчитаме на адекватен международен отговор,“ отбеляза президентът.

Зеленски и Гутериш обсъдиха и ситуацията в Газа, както и инициативата на американския президент Доналд Тръмп за установяване на мир.

„Това е силна инициатива и сме готови да допринесем за успешното реализиране на мирните предложения,“ подчерта държавният глава.

Прекъсването на електрозахранването в Запорожка атомна електроцентрала е станало на 23 септември, когато единственият работещ електропровод е бил повреден в резултат на военни действия на 1,5 км от централата. След това дизел генератори автоматично са започнали да поддържат работата на охладителните системи на шестте реактора и отработеното гориво.

Според МААЕ, запасите от гориво позволяват на централата да работи повече от десет дни, като се осъществяват редовни доставки.

МААЕ потвърди, че охладителните басейни остават пълни и мониторингът не регистрира превишаване на радиационния фон както на територията на централата, така и извън нея.

Източник: UNN/The Guardian/rbc.ua    
