Поне 45 души загинаха при падането на автобус от мост Република Южна Африка

Н ай-малко 45 души загинаха при падането на автобус от мост Република Южна Африка, предаде Франс прес.

Автобусът е паднал от височина от петдесет метра от моста и се е разбил на дъното на урва.

В автобуса е имало пътници от Ботсвана за Мория в северната част на Република Южна Африка, обяви южноафриканското министерство на транспорта.

Един човек е пострадал сериозно при пътния инцидент.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

BREAKING: At least 45 people have died following a bus crash in Limpopo, South Africa.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/PqJdlZOAq1