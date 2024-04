Спасиха трима мъже от безлюден остров заради знак "ПОМОЩ" на плажа

Б реговата охрана на САЩ спасява трима мъже край остров в Микронезия, след като те отправят молба за "ПОМОЩ", използвайки палмови листа.

Те изписали "ПОМОЩ" с листата, което довело до спасяването им девет дни след като заминали на плаване.

Мъжете са били обявени за изчезнали, след като не са се върнали от пътуване до атола Пикелот - необитаем коралов остров на около 415 мили от Гуам.

За втори път в рамките на четири години от острова са спасени хора.

Three men rescued off island due to beach 'HELP' sign https://t.co/S9AQYOXqIN