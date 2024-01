"Помогни ми": 13-годишно момиче се спаси с бележка от похитител

М ъж от Тексас се е признал за виновен за отвличането на 13-годишно момиче, което е било спасено, след като е показало бележка с надпис "помогни ми", докато е било на задната седалка на колата на похитителя.

62-годишният Стивън Робърт Саблан се е признал за виновен в петък, се казва в изявление на прокуратурата на САЩ.

Според изявлението Саблан е признал, че е отвлякъл момичето под дулото на пистолет в Сан Антонио през юли миналата година. Похитителят е закарал детето на близо 2253 километра от Калифорния.

Саблан също така признал, че е заплашвал момичето с огнестрелно оръжие и "я е насилвал сексуално многократно преди ареста му в “Лонг Бийч".

"По време на престъплението Саблан не е имал законно попечителство или семейна връзка с жертвата", посочват от прокуратурата.

Man Was Caught Kidnapping Girl, 13, After She Held Up Sign Saying 'Help Me' From Backseat of Car - People https://t.co/JzPsnPVHGV