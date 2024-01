"Кибер отвличане": Младеж е открит "замръзнал и уплашен", станал жертва на нов вид престъпление

К итайски студент, който е бил на обмен в САЩ, е открит жив, но замръзнал, след като родителите му са били изнудени за десетки хиляди долари при измама с кибер отвличане, съобщава ВВС.

Кай Чжуанг е открит "замръзнал и уплашен" в палатка в провинциална Юта. Това съобщава в изявление полицията в Ривърдейл.

Смята се, че 17-годишният младеж се е изолирал, след като е бил манипулиран от похитителите си.

След това родителите му са били подмамени да платят около 80 000 долара.

Чжуанг е един от редица чуждестранни ученици, станали мишена на т.нар. кибер похитители в САЩ напоследък, допълват от полицията в Ривърдейл в изявлението си.

Разследващите органи смятат, че Кай е бил контролиран от похитителите още на 20 декември, когато е видян от полицаи в Прово, Юта, да носи оборудване за къмпинг.

Служителите са се погрижили да го върнат в Ривърдейл, където е живял с приемно семейство, от опасения за безопасността му. По това време обаче той не споменава за никакви заплахи, предава BBC.

