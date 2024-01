Случаят "Мюриъл Маккей": Убиецът разкри къде е погребана жертвата

С емейството на жертвата на убийството Мюриъл МакКей е предложило на собственик на земя 46 000 евро, за да им позволи да разкопаят фермата, където смятат, че тялото ѝ е било заровено преди 54 години.

Те се надяват парите да компенсират банкера за неудобството и евентуалните щети върху земята му.

Офертата беше отправена в писмо, изпратено до дома на Иън де Бърг Марш във ферма в Хартфордшир. Той винаги е отказвал да даде на семейството достъп до земите, но се съгласи да позволи на Скотланд Ярд да разкопае малка, ограничена част от земята миналата година, съобщи Sky News.

Детективите не откриха нищо, но по-късно семейството настоя, че полицейският екип е претърсил грешния район.

55-year-old Muriel McKay was murdered in 1969 after being mistaken for Rupert Murdoch’s wife. Her body has never been found. MPs are now urging police to let her family search a farm for her body ⬇️https://t.co/O7xgo3CiFp — The Times and The Sunday Times (@thetimes) January 11, 2024

Предлаганата сума е същата, каквато семейството се е съгласило да плати на убиеца на г-жа Маккей, Низамодин Хосейн, за да наруши мълчанието си относно отвличането през 1969 г. и най-накрая да разкрие мястото, където е погребал жертвата си.

75-годишният Хосейн живее в бедност в родния си град. След освобождаването си от затвора, той отхвърли предложението за парите, но все пак разкри местоположението на погребението.

В писмо внукът на Мюриел, Марк Дайър, пише:

„Извършителят призна участието си в това престъпление след толкова много години и искрено желае да ни помогне да намерим Мюриел. Той е предоставил писмена и клетвена декларация, описваща местоположението на мястото на погребението".

Family of Muriel McKay who was killed in bungled kidnapping after being mistaken for Rupert Murdoch's wife offers farm owner £40,000 to dig up land where she is thought to be buried

via https://t.co/4N6UmtO8sD https://t.co/bc61FVrKVq — Bob For A Full Brexit (@boblister_poole) January 11, 2024

„Сега искаме да претърсим малък и специфичен район с минимално присъствие на полицията. По този начин няма да има ненужно претърсване. По-рано се съгласихме на ограничено търсене, но сега обстоятелствата се промениха, тъй като имаме конкретна информация за мястото на погребението от лицето, което действително е изкопало гроба“, казва Марк Дайър.

„Като семейство сега ви предлагаме тази сума за всяко причинено неудобство и всякакви правни такси. Моля, помогнете ни, тъй като искаме да приключим тази семейна трагедия“, пише Дайър до настоящия собственик на земите.

Низамодин и по-големият му брат Артър бяха осъдени на доживотен затвор за отвличане и убийство на 55-годишната г-жа МакКей, австралийската съпруга на директор на вестник, след процес в Олд Бейли през 1970 г., припомня Sky News.

Съпругът ѝ Алик беше заместник на магната Рупърт Мърдок, който току-що бе купил вестник „Сън“. Братята са възнамерявали да отвлекат тогавашната съпруга на Мърдок Анна за откуп.

Това беше една от първите присъди за убийство, при която не беше открито тялото на жертвата, съобщава медията.

Миналата година Низамодин Хосеин каза на семейството, че г-жа МакКей е била държана във фермата, която Артър притежава. Когато похитителите са поискали откуп, жертвата издъхнала, а те я заровили в околността. Хосеин е предложил да пътува до Обединеното кралство, за да идентифицира мястото, въпреки че пейзажът и селскостопанските сгради са се променили много през годините. За да направи това, той е поискал от Министерството на вътрешните работи да отмени временно заповедта за депортиране, издадена след излежаването на присъдата му през 1990 г.

Семейството все още се надява, че ще получи заповед за претърсване на фермата, но детективите са загрижени за това, което смятат за "несъответствия в описанието на Хосейн за мястото на погребението". Те обмислят да го интервюират официално, преди да вземат решение.