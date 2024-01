Полша изпраща нов пакет оръжейна помощ за Украйна

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че неговата страна ще получи нови доставки на оръжие от Полша, с цел подсилване на отбраната срещу пълномащабната руска инвазия, предаде ДПА.

"Ще има нов оръжеен пакет доставки от Полша", заяви държавният глава по време на традиционното си видеообръщение към нацията снощи. На срещата му с Туск вчера в Киев двамата обсъдиха и бъдещо съвместно производство на оръжия и боеприпаси. Третата тема от разговорите, спомената от Зеленски, беше обучението на украински войници в полската оръжейна система.

Украинският президент не разкри подробности за графика на оръжеийните доставки, както и за съдържанието на пакета от помощи. Варшава е смятана за един най-близките и най-важни съюзници на Киев. От началото на руското нашествие в Украйна преди почти две години Полша е снабдявала Украйна с бойни танкове, включително "Леопард", и с изтребители МиГ.

Във видеобръщението си Зеленски благодари на Туск за неговата военна и политическа подкрепа, както и за усилията му за разрешаването на конфликта с полските шофьори на камиони и блокадата им на границата с Украйна.

Зеленски каза, че украинското правителство се опитва да разреши и икономически спорове с компании в страната. Той подчерта, че целта е да се укрепят държавата, обществото и икономиката, като добави, че корупцията продължава да бъде основен проблем за Украйна. На свой ред Туск отбеляза, че въпреки вътрешнополитическите проблеми, които изпитва и Полша, страната му стои твърдо зад Украйна.

"Полша ще продължи да прави всичко по силите си, за да увеличи шансовете на Украйна за победа на фронта", каза полският премиер. ДПА припомня, че Полша е приела повече украинци, принудени да напуснат домовете си заради военните действия на Русия, от която и да е друга държава. Зеленски му благодари и за това.

"Полският народ и полската държава са един от най-големите ни поддръжници", заяви президентът. Една от целите на първото посещение в Киев на Туск, откакто отново стана министър-председател на страната си, която е членка на НАТО, бе да обсъди със Зеленски как може да бъде осигурена нова помощ за Киев от Запада.

