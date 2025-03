Престрелки между Москва и Киев, сделката със САЩ е пред разпад

В ъоръжените сили на Украйна се придържат стриктно към споразуменията с международните партньори и не нанасят удари по руска енергийна инфраструктура, като атакуват изключително и само военни обекти. Това заяви украинският генерален щаб в изявление, публикувано във „Фейсбук“, предаде агенция Укринформ.

Руското Министерство на отбраната продължава да разпространява фалшиви твърдения, обвинявайки Украйна за удари по енергийни обекти в Русия и на окупираните територии, се казва в комюникето.

Междувременно самата Русия продължава да нарушава споразумението, атакувайки украинска енергийна инфраструктура. Само през последните 24 часа руски артилерийски обстрел е повредил енергийни обекти в Херсонска и Полтавска област. Украйна сега очаква съответния отговор от страна на международните си партньори.

Според украинските въоръжени сили продължващата дезинформационна кампания на Русия цели да дискредитира Украйна и да подкопае дипломатическите ѝ усилия, наред с тези на международните ѝ партньори.

„Стратегията на Русия за удължаване на войната остава непроменена“, посочи украинският генерален щаб.

Русия обвини Украйна в нарушаване на сделката със САЩ

По-рано руското Министерство на отбраната обвини Украйна за нанесен днес удар с реактивна система за залпов огън ХАЙМАРС по газоизмервателната станция "Суджа", в руската Курска област. Предполагаемата атака изглежда е предизвикала пожар, който е унищожил съоръжението.

Ръководителят на украинския Център за борба с дезинформацията Андрий Коваленко обаче заяви, че Русия сама е отговорна за атаката срещу газоразпределителната си станция в Суджа.

'Ukrainian military doesn't follow orders of country's leadership' – Kremlin spox on continued strikes on Russian energy facilities



He adds that if Kiev fails to comply with the moratorium, Russia reserves the right not to comply either.



Comments come after Kiev attacked… pic.twitter.com/XCbBFduETt