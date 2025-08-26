Малка шепа от тази закуска на ден може да забави стареенето

З вучи шантаво, но една лека закуска може да ви помогне да живеете по-дълго, пише New York Post.

Теломерите – капачките в краищата на хромозомите – се скъсяват с напредване на възрастта и това скъсяване може да допринесе за свързани с възрастта заболявания като рак, диабет тип 2 и сърдечни проблеми.

Но диетата ви може да окаже влияние върху дължината на теломерите, а ново проучване е определило една специфична храна, която може да промени нещата, забавяйки процеса на стареене на тялото ви.

Колкото и да е странно обаче, друга популярна закуска, приготвена от тази храна, не е имала същия положителен ефект.

В публикация в списанието „Антиоксиданти“, екип от изследователи в Испания изследва как теломерите са повлияни от дневната доза фъстъци и фъстъчено масло.

Доказано е, че антиоксидантите се борят със скъсяването на теломерите, така че би било логично фъстъците - богат източник на антиоксиданти като витамин Е, ниацин и полифеноли като ресвератрол - да помогнат.

Изследователите смятат, че фъстъците имат силата да неутрализират реактивните кислородни видове и да намаляват възпалението, две качества, които биха могли да допринесат значително за запазване на дължината на теломерите.

Също така би било логично фъстъченото масло – направено главно от смлени фъстъци – да има безопасен ефект. Но това не се оказа вярно.

В проучването 58 участници са разделени на три групи: първата е получавала по 25 грама печени фъстъци на ден, втората е консумирала 32 грама фъстъчено масло, а третата е получавала 32 грама контролно масло, направено от фъстъчено масло, на ден.

Те бяха инструктирани да избягват други ядки, грозде, тъмен шоколад и вино по време на изпитването.

Тези, които са яли фъстъци, са показали значително увеличение на дължината на теломерите след три месеца. Никой от тях не е имал ускорено скъсяване на теломерите.

Но хората, които са консумирали фъстъчено масло, не са постигнали същите резултати. Не е имало увеличение на дължината на теломерите, а 22% са имали ускорено скъсяване на теломерите.

Тези резултати показват, че ежедневната консумация на печени фъстъци може да забави скъсяването на теломерите при млади, здрави възрастни.

И така, защо фъстъците дадоха тласък, а пенсионният фонд не?

Авторите на изследването смятат, че за разлика от преработеното фъстъчено масло, целите фъстъци могат да поддържат късоверижните мастни киселини, получени от чревната микробиота, които са били свързани с по-ниски нива на кортизол и биомаркери на депресия в същото проучване.

„Тези открития подчертават значението на пълноценните храни пред преработените алтернативи за насърчаване на клетъчното здраве“, отбелязват авторите.

Едно население, което няма да се наслаждава на фъстъците? Повече от шестте милиона американци, които имат алергия към фъстъци .

Изследователският екип отбелязва, че има няколко ограничения на тяхното проучване, включително малък, възрастово-специфичен размер на извадката и липса на контролна група без фъстъци.

Освен това, влошаването на теломерите е бавен процес и макар шестмесечното проучване да се оказа показателно, са необходими по-дългосрочни изследвания, за да се потвърдят тези открития.

Предишни проучвания са установили, че консумацията на ядки като фъстъци може да доведе до намаляване на коремните мазнини и нивата на инсулин.

Въпреки това, хората, които искат да удължат както теломерите си, така и живота си, трябва да проверяват етикетите на храните си.

В публикация в TikTok миналата година, един проницателен потребител отбеляза, че продуктът Planters Dry Roasted Salted Peanuts, който звучи просто, съдържа добавени съставки като захар, царевично нишесте, царевичен сироп, фъстъчено масло, фруктоза и ксантанова гума.