Орбан: Ако ни принудите да се обединим по въпроси, по които нямаме съгласие, ще разрушите ЕС

Е вропейският съюз се нуждае от по-тясно сътрудничество в областта на пазарите и отбраната, но не и по политически въпроси като миграцията, където големите различия между страните правят това невъзможно, заяви днес унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от Ройтерс.

"Има въпроси, дори екзистенциални въпроси, на които нямаме общи отговори, това са войната и мирът, миграцията, полът, основаното на труд общество, пълната заетост", каза Орбан на конференция в Чернобио, Италия.

"Ако ни принудите да се обединим по въпроси, по които нямаме съгласие, ще разрушите Европейския съюз", предупреди той.

Орбан каза също, че посещенията му в Киев и Москва по-рано тази година, които някои партньори от ЕС разкритикуваха, са го накарали да заключи, че нито една от двете страни няма намерение да сключи мир или да договори прекратяване на огъня в момента.

Орбан: Европа се самоунищожава

Унгарският обаче лидер заяви, че линиите за комуникация трябва да бъдат отворени и от двете страни, ако Европа иска да сложи край на войната в Украйна.

Унгария, която поддържа тесни връзки с Русия след началото на инвазията на Москва в Украйна през февруари 2022 г., от юли насам е ротационен председател на ЕС за период от шест месеца.

