26 август: Когато историята горя – Партийният дом в пламъци

Н а 26 август 1990 г. един от най-драматичните инциденти в началото на българския преход разтърсва столицата – подпален е Партийният дом, емблематичната сграда на Българската комунистическа партия. Огънят избухва в момент на масови протести и демонстрации пред централата на партията, на фона на силно обществено напрежение и настояване за пълно скъсване с комунистическото минало.

Причините за пожара и до днес остават обект на дискусия.

Според официалната версия сградата е подпалена от демонстранти, които искат да унищожат символа на тоталитарната власт. Друга версия твърди, че самото ръководство на партията може да е имало интерес архивите и документи, съхранявани в сградата, да изчезнат в пламъците. Така или иначе, в пожара изгаря голяма част от богатия архив на БКП, включително документи от ключово значение за управлението на страната по време на социализма.

Партийният дом е построен в началото на 50-те години, като част от монументалния архитектурен ансамбъл на Ларгото в центъра на София. Сградата е замислена като символ на силата и величието на партията-държава – с тежки колонади, гранит и просторни зали. В продължение на десетилетия тя е седалище на ЦК на БКП и се свързва пряко с управлението на тоталитарния режим.

Пожарът от 1990 г. бележи символичен край на тази епоха.

Хиляди софиянци стават свидетели на горящата постройка, а кадрите от пламъците обикалят целия свят. Сградата е силно повредена, но впоследствие е възстановена и днес е част от комплекса на Народното събрание.

Инцидентът остава в историята като един от най-ярките знаци на бурните 90-те години в България – време на протести, силни обществени сблъсъци и стремеж към ново начало.

Паметникът на връх Шипка

На този ден през1934 г. на връх Шипка тържествено е открит един от най-внушителните символи на българската свобода – Паметникът на свободата. Лично цар Борис III прерязва лентата на монумента, издигнат в чест на героичната отбрана на прохода по време на Руско-турската освободителна война от 1877–1878 г.

Идеята за изграждане на паметник на Шипка възниква още в края на XIX в., но проектът е осъществен десетилетия по-късно – благодарение на средства, събрани чрез национална дарителска кампания, и подкрепата на държавата. Автори на архитектурния проект са арх. Атанас Донков и скулпторът Александър Андреев. Монументът е изграден във формата на средновековна българска крепост, висок е 31,5 метра и се издига величествено на 1326 метра надморска височина.

Входът към паметника е пазен от внушителен бронзов лъв – символ на българската държавност.

Вътре е разположена крипта, в която се съхраняват костите на загиналите опълченци и чужди воини, които са дали живота си за Освобождението. На горните етажи е уредена експозиция с оръжия, знамена и документи, а на върха има площадка, от която се разкрива величествена гледка към Балкана.

Откриването през 1934 г. е истински национален празник – хиляди българи от цялата страна се събират на връх Шипка, за да станат свидетели на събитието. С военен парад, църковна служба и речи на държавници се отдава почит на падналите герои. Цар Борис III подчертава в словото си, че паметникът е „вечен знак на признателност към онези, които с живота си извоюваха свободата на България“.

Още събития за 26 август:

1346 г. – Стогодишната война: Състои се Битката при Креси между средновековните кралства на Англия и Франция, в която английските стрелци с дълги лъкове показват военно превъзходство пред френските арбалетчици и тежковъоръжени рицари.

1883 г. – Вулканът Кракатау изригва и причинява огромно цунами, което разрушава селищата на островите Ява и Суматра в Индонезия, убивайки 36 000 души.

1886 г. – Княз Александър Батенберг е принуден да абдикира от българския престол.

България – Ден на туризма (за 2012 г.) – Отбелязва се през последния неделен ден от август в чест на първото масово туристическо изкачване на Черни връх на Витоша на 27 август 1895 г., след публикуването на фейлетона – покана „До софийските любители на българската природа“ на Алеко Константинов

Родени:

1819 г – роден е съпругът и принц-консорт на британската кралица Виктория Алберт фон Сакс-Кобург-Гота

1910 г – родена е индийската католическа монахиня Майка Тереза

1957 г – роден е нигерийско-шведският певец Д-р Албън

1980 г – роден е американският актьор Маколи Кълкин („Сам вкъщи“, „Ричи Рич“)

Починали: