България

„Български пощи“ преустановяват временно приемането на всички пратки за САЩ

Причината е в планираните промени от администрацията на страната, свързани с митническото обслужване на влизащите там пратки

26 август 2025, 06:33
„Български пощи“ преустановяват временно приемането на всички пратки за САЩ
Източник: БГНЕС

„Български пощи“ временно преустановяват приемането на всички пратки за САЩ от днес (26 август), съобщиха от държавната компания. Причината е в планираните промени от администрацията на страната, свързани с митническото обслужване на влизащите там пратки.

При промяна в ситуацията информация ще бъде публикувана на сайта на дружеството, допълват от „Български пощи“.

На 21 август оттам обявиха, че ще има значително забавяне в доставката на пратки за САЩ и добавиха, че Всемирният пощенски съюз разработва решение, което ще позволи на пощенските оператори да декларират и плащат мита директно на властите на страната.

В същия ден редица пощенски оператори в Европа също обявиха очаквани нарушения в доставките на колети до САЩ заради влизането в сила на новите митнически регулации на Вашингтон. 

На следващия ден от германската пощенска компания Deutsche Post обявиха, че ще ограничат значително колетните пратки от Германия до САЩ в отговор на затягащите се митнически разпоредби на Вашингтон, предаде Франс прес. 

Източник: БТА/Йоана Димитрова    
САЩ Български пощи пратки
Последвайте ни

По темата

Очаква ни хладен вторник, но идва затопляне

Очаква ни хладен вторник, но идва затопляне

26 август: Когато историята горя – Партийният дом в пламъци

26 август: Когато историята горя – Партийният дом в пламъци

Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг

Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг

Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите

Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Колко пъти на ден се изхождат котките

Колко пъти на ден се изхождат котките

dogsandcats.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 21 часа
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 1 ден
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 21 часа
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Министърът на регионалното развитие и АПИ проверяват строителството на АМ "Хемус"

Министърът на регионалното развитие и АПИ проверяват строителството на АМ "Хемус"

България Преди 17 минути

Най-късно до края на септември предстои да бъде пуснат в експлоатация лотът между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци"

Откриват нова детска градина в Костинброд

Откриват нова детска градина в Костинброд

България Преди 33 минути

В нея са обособени шест групи – четири градински и две яслени, които ще приемат общо 128 деца

Тръмп каза, че би могъл да разположи войници в Чикаго

Тръмп каза, че би могъл да разположи войници в Чикаго

Свят Преди 8 часа

Тръмп: Може да чакаме, а може и да не чакаме

Тръмп заплаши Русия с „много големи последици“

Тръмп заплаши Русия с „много големи последици“

Свят Преди 9 часа

Тръмп посочи, че Путин изпитва „огромната неприязън“ към украинския президент

Украйна осъди руски агент на 15 години затвор

Украйна осъди руски агент на 15 години затвор

Свят Преди 9 часа

Докато се е преструвал, че е жена, агентът е опитвал да установи координатите на евентуални цели за удари

Проверяват отново полицаите от инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Проверяват отново полицаите от инцидента с АТВ в Слънчев бряг

България Преди 10 часа

Проверката е във връзка със сигнал от близки на пострадалите

Жестока мода в Турция - операции за намаляване на ръста

Жестока мода в Турция - операции за намаляване на ръста

Свят Преди 10 часа

По време на процеса на заздравяване трябва да се използва проходилка или инвалидна количка

Издирват жена, изчезнала в района на „Горна баня"

Издирват жена, изчезнала в района на „Горна баня"

България Преди 11 часа

Излязла да се разходи без телефон и без документи в неделя

Армията призовава Нетаняху да приеме споразумението за заложниците

Армията призовава Нетаняху да приеме споразумението за заложниците

Свят Преди 11 часа

Армията е създала условията за сделка за заложниците, сега всичко е в ръцете на Нетаняху

300 000 лв. обезщетение за смъртта на Сияна

300 000 лв. обезщетение за смъртта на Сияна

България Преди 12 часа

Той апелира застрахователите да платят и останалите суми

Клингбайл: Топката е в полето на Владимир Путин

Клингбайл: Топката е в полето на Владимир Путин

Свят Преди 13 часа

Вицеканцлерът каза, че Германия ще “поеме отговорност“ за предоставянето на гаранции за сигурност

Задържаха учител за блудство с дете

Задържаха учител за блудство с дете

България Преди 13 часа

Детето е негова ученичка

Германия повдигна обвинения на американец за шпионаж в полза на Китай

Германия повдигна обвинения на американец за шпионаж в полза на Китай

Свят Преди 14 часа

Американският гражданин е обвинен, че е предлагал военни тайни на Пекин

Откриха тялото на милионер на дъното на Мраморно море

Откриха тялото на милионер на дъното на Мраморно море

Свят Преди 14 часа

Халит Юкай беше собственик на корабостроителна фирма

Млад мъж загина при катастрофа в Пазарджишко

Млад мъж загина при катастрофа в Пазарджишко

България Преди 14 часа

Колата напуснала платното за движение и се блъснала в стоманобетонен стълб

Обявиха верните отговори на матурата по профилиращ предмет

Обявиха верните отговори на матурата по профилиращ предмет

България Преди 14 часа

На държавния изпит по професионална квалификация в частта му по теория на професията гимназистите писаха по различни теми, свързани с тяхната специалност

Всичко от днес

От мрежата

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 26 август, вторник

Edna.bg

Дневен хороскоп за 26 август, вторник

Edna.bg

Интер започна сезона с гръмка победа

Gong.bg

Гьозтепе на Станимир Стоилов трансферира нападател от Саутхемптън

Gong.bg

Най-безопасните страни в света за 2025 г. (СНИМКИ)

Nova.bg

Нова детска градина отваря врати в Костинброд

Nova.bg