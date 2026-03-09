Загадъчната смърт на основателя на Mango Исак Андик

Е дин следобед през март 2024 г. испанското общество се събира в престижно бизнес училище в Барселона, за да отбележи Исак Андик, невзрачен предприемач от турски произход, продавал някога бродирани блузи на щанд на пазар в Барселона, преди да основе достъпната модна марка Mango, превръщайки се в милиардер и петият най-богат човек в Испания, пише The Cut .

На церемонията крал Фелипе VI връчва на Андик награда за предприемаческия му подход, казвайки му: „Казват, че по времето, когато аз съм се родил, вече си купувал и продавал по целия свят“.

Фелипе връчва на Андик медал, направен по подобие на такъв от управлението на крал Карлос III, който открива търговията между Испания и нейните колонии от Новия свят през 18 век. По негово време Андик е отишъл много по-далеч, отваряйки близо 3000 магазина в повече от 120 страни, включително флагмански магазин на Пето авеню, точно надолу по улицата срещу Tiffany's.

Годишната церемония обикновено е последвана от скромен прием, но Андикч предложил на гостите си разкошно аперо динатоар (Apéro Dînatoire (или аперо динатоар) е френска традиция, съчетаваща аперитив (напитка преди вечеря) и вечеря, при която се сервират обилни хапки, сирена, колбаси и салати - бел.ред.) с изключителен кетъринг и вино от винарна Vega Sicilia.

Той бил на 70 години и почти шест десетилетия след като пристигна в Барселона от Истанбул с родителите си, сефарадски евреи от средната класа, той достигна върха на страната, която векове по-рано е принудила предците им да избягат.

Трагична загуба за модния свят: Основателят на Mango почина на 71 години

Девет месеца по-късно Андик е мъртъв. На 14 декември 2024 г. той отива на поход в Монсерат, планината точно извън Барселона, и се хвърля от скала висока около 90 метра.

Единственият човек с него е първородният му син Джонатан (Исак има още две деца), тогава на 43 годишен.

Испания е смаяна. Андик е гигант в индустрията, един от най-известните модни магнати в страната - заедно с Амансио Ортега, милиардерът зад Inditex, компанията майка на Zara, и Марк Пуиг, член на борда на директорите на Mango и собственик на парфюмерийната империя Puig.

Няколко нощи преди смъртта си Андик Mango е домакин на парти в арената Palau Sant Jordi в Барселона, по случай най-високия оборот на Mango от години - 3,3 милиарда евро. Сега бъдещето и репутацията на компанията, която той изгражда, са под въпрос, както и най-голямото богатство в Каталуния, оценявано на 4,5 милиарда долара, според Forbes.

Буржоазията на Барселона е толкова изолирана, че я наричат капсулирана, буквално вродена.

Всички познавали Андик и груповите разговори се изпълвали с теории за случилото се в планините.

Странно ли било, че Андик нямал телохранители и бил сам със сина си? Дали бил странен инцидент? Ами ако баща и син са се сбили и Джонатан е бутнал Исак, без да е възнамерявал той да падне от скалата? Пътеката, от която Андик пада, не била особено трудна или отдалечена. Тя е добре маркирана, част от национален парк, достъпен по стълби от паркинг над жилищен район. Времето този ден било ясно. „Беше козя пътека, не Том Круз в „Мисията невъзможна“, обяснява Лора Фа, репортер от обществото в Барселона.

Богатството на семейство Андик направи членовете му обект на интензивно разследване. В завещанието си Андик е завещал на приятелката си от седем години, Естефания Кнут, 52-годишна бивша професионална голфърка, 5 милиона евро, докато Джонатан и по-малките му сестри, 43-годишната Джудит и 28-годишната Сара, всички от брака му с бившата съпруга Нойс Райг Тараго, трябвало да разделят останалата част от наследството поравно.

Сестрите странели от медйния шум, но Джонатан е женен за Паула Ната, испанска модна инфлуенсърка, и се превръща в задължителна част от нейния внимателно подбран Instagram профил - кара ски в Сейнт Мориц и плава във Форментера, малкия, ексклузивен остров край южното крайбрежие на Ибиса, където Андик имат дом.

Имиджът на джентълмен не помага да се разсее репутацията на Джонатан като разглезен потомък. Десетилетие по-рано той заема най-високата позиция в Mango, но баща му в крайна сметка назначава външен човек за главен изпълнителен директор – решение, което беше отразено в испанската преса като повратна точка за компанията и криза в отношенията между баща и син.

„Смъртта концентрира всички тези трагедии едновременно“, казва Жорди Граупера, писател от Барселона и някогашен кандидат за кмет.

„Поколенческа трагедия, баща в индустрията, синдром на изоставения син, индустрия, която сега работи на ниво, което никой всъщност не разбира в Европа, която няма какво да предложи на света освен вкус, марки и дрехи, произведени в Азия“, казва Жорди Граупера

Първоначално каталунската полиция, Mossos d'Esquadra, обявява смъртта на Андик за инцидент – термин, който Манго използва, за да обяви новината в същия ден.

Шокираният Джонатан е разпитан. Пред властите той разказва, че е вървял пред баща си, когато е чул шумолене; когато се обърнал, видял баща си да се подхлъзва и пада.

Съдията временно прекратява делото, като постановява, че няма достатъчно твърди доказателства, за да се докаже, че е извършено престъпление.

Журналистка от Catalonia TV си спомня настроението в гримьорната, когато новината се разпространява. „Можеше да се усети разочарованието, сякаш неочаквано отменят предаване, което всички гледаме“, казва тя.

„Нямаше втори сезон в допълнение към последен епизод, такова беше чувството“, обяснява тя.

След това, през март 2025 г., шоуто се раздвижва, когато нов съдия поема делото и разпорежда то да бъде възобновено. До есента има нови развития в продължаващата сапунена опера за испанското наследство. През цялото време семейство Мос продължават да събират доказателства и е разкрито, че са разпитвали Джонатан отново, в продължение на часове, месец след смъртта на Андик и са установили, че показанията му са противоречиви и объркващи. През септември полицията го спира, докато напуска централата на Mango, и изземва мобилния му телефон като доказателство. Месец по-късно Джонатан е идентифициран в пресата като разследван, "лице от интерес", в евентуално разследване на убийство.

Разследването продължава без решение повече от година след смъртта на Андик. Върховният съд на Каталуния заявява, че то не е фокусирано върху конкретен човек. Най-близките приятели на Андик остават озадачени от смъртта му и от предположението, че Джонатан може да е заподозрян.

Хосеп Олиу, приятел на Андик и председател на Banco Sabadell, една от най-големите банки в Каталуния и дългогодишен кредитор на Mango, гледа на разследването през призмата на неприязънта на Испания към богатите.

„Когато погледнете полицаите с малка заплата и се замислите за съдията с малка заплата, те могат само да си помислят: „Знаете ли, ако бях наследник, може би щях да го направя. Но това няма никакъв смисъл“, казва той.

Шок в модния свят: Синът на основателя на Mango заподозрян за смъртта му

Андик започва от малък град, чийто елит до голяма степен зависи от наследствено богатство. „Той не беше типичният бизнесмен в Каталуния. Това е американска история, а не каталунска“, казва Жорди Амат, писател и редактор на „Babelia“, културното приложение на El País , водещия испански ежедневник.

Исак и по-големият му брат Нахман са родени в Истанбул. Баща им, Мануел, имал бизнес за внос на електроника, а майка им, Сол, била домакиня. С дестабилизацията на Турция от военни преврати и политическа нестабилност, семейство Андик се преместили през 1968 г. в Барселона, където почти не познавали никого. Чрез малката еврейска общност в града те се сприятелили с друго турско-еврейско семейство, Халфон, чийто син, също на име Исак, бил с две години по-голям от Исак Андик. От семейство Халфон искали да изпратят сина си в скъпото Американско училище в Барселона и бащата на Исак Халфон някак си успял да убеди директора на училището да намали таксата за обучение, ако и двамата тийнейджъри се запишат едновременно. Там Исак се запознал с децата на американски емигранти, включително ръководители на Sears и Pepsi.

„За Исак беше страхотно заради начина, по който учат, комуникацията, всичко е толкова отворено“, казва Халфон.

Ето къде започва историята за произхода на Mango: Докато е още в гимназията, Исак среща мъж, който работи на кораб, който често пътува от Турция до Барселона. Той показва на Исак дузина бродирани блузи. „Хипи ризи“, казва Халфон. Исак ги продава и следващия път иска двойна поръчка. След гимназията той учи бизнес администрация в колежа, но се отказва, за да отвори малка сергия в центъра на Барселона. Магазинът ухае на пачули и обикновено на стереото пускат Лу Рийд или Дейвид Бауи, казва Халфон. Следват няколко малки магазинчета, където Андик продава памучни блузи, местно произведени дънки и сабо, съхранявайки цялата стока, която не е била на търговския етаж в спалнята за гости на къщата на родителите му.

Това, което Андик наистина искал, било да продава американски марки - Levi's, Wrangler, Lee - но търговците на едро отказвали да правят бизнес с него.

„Всички останали търговци на дребно се опитваха да блокират това малко хлапе от Турция“, казва Халфон.

Един ден приятелите отишли ​​до Валенсия, за да се срещнат с компания, продаваща испански дънки. За да ги убеди да му продадат продукта, Андик им оставил чек за милион песети. „Човекът попитал: „Имате ли толкова пари в банковата си сметка?““, спомня си Халфон. Месец по-късно Андик получил дънките.

В началото на 80-те години той притежава шест магазина с различни имена. Това е ерата на Benetton и Esprit и Андик има визия за собствена монобранд марка.

„Спомням си отлично как ми каза: „Слушай, ако г-н Леви е продал милиони сини дънки по света, защо аз не мога да продавам сините си дънки с името Исак?“ казва друг приятел, Луис Басат, който се запознава с него, когато Андик е тийнейджър и по-късно ще стане Дон Дрейпър на Испания, носейки телевизионна реклама в американски стил на страна, събуждаща се от близо четири десетилетия фашизъм от ерата на Франко.

По време на пътуване до Филипините Андик за първи път яде манго. Хареса му, че думата е една и съща на много езици.

Първият магазин на Mango отваря врати през 1984 г. на Пасео де Грасия, широк булевард, осеян с къщи на Гауди и изискани бутици. Година по-късно Андик отваря още четири магазина в Барселона. До 1992 г. той има 100 магазина и се разширява в чужбина, диверсифицирайки стоките отвъд пост-хипи артикулите, за да включи бизнес ежедневни и вечерни рокли.

„Той имаше много ясна цел: млади жени“, казва Олиу.

„Андик казваше: „Нашите дами остаряват!“ Той беше много интуитивен“, допълва Олиу.

Басат му помага да популяризира марката с кампании с участието на супермодели като Клаудия Шифър, Наоми Кембъл и Кейт Мос, а успехът на компанията проследява възхода на професионални жени от средната класа по целия свят. През 2000-те години Mango изпреварва повечето марки дрехи по отношение на електронната търговия. Когато Mango открива флагман в Ню Йорк през 2022 г., Андик седи до Кейти Холмс на вечерята за откриването в Balthazar.

„Той каза, че е мечтал да отвори този магазин на Пето авеню“, казва Триана Алонсо, една от журналистките, присъствали на откриването.

Децата му са искали да се присъединят към бизнеса. Джонатан е получил магистърска степен по бизнес администрация (Executive MBA) по счетоводство, финанси и мениджмънт в бизнес училището IESE в Барселона; Джудит е учила в Европейския институт по дизайн в Барселона и е работила известно време в дизайнерския отдел на Mango; а Сара е учила мениджмънт на модния бизнес в Лондон и в Училището по дизайн Parsons в Ню Йорк. Но Исак и Джонатан са били „заедно през цялото време“, казва Олиу. Според Андик„дъщерите са били дъщери на жена му, а синът е бил негов син“.

„Ние сме като две капки вода“, каза веднъж Андик пред публика в бизнес училище в Барселона, с очевидна гордост, за Джонатан.

Той привлича сина си в компанията още от рано. Дейвид Егеа Гонзалес, който работи в Mango в продължение на 25 години, започвайки през 1987 г., си спомня как Андик веднъж му изпраща музикална компилация, направена от тийнейджъра Джонатан, и му предлага да го използват като саундтрак, изпратен до магазините на Mango.

„Баща му винаги много искаше той да бъде част от компанията“, казва Гонзалес.

В крайна сметка Джонатан се издига в йерархията и през 2007 г., когато е на 20 години. Той помага за стартирането на мъжката линия за облекло Mango Man, която ръководи до миналата година. Той е красив и млад изпълнителен директор. Дори когато европейската дългова криза удря силно Испания, приходите на Mango нарастват. До 2014 г. Андик се чувства достатъчно комфортно, за да плава по света с любимата си яхта за 30 милиона евро, Nirvana Formentera, и да остави своя дългогодишен заместник начело, докато Джонатан бъде готов да поеме управлението. Меденият месец е кратък.

Печелившата стратегия на Mango е, че е по-бавна от бързата мода, което я прави по-скъпа от конкурентите. Но когато Джонатан е част от ръководния екип, компанията променя бизнес модела си, за да се конкурира по-агресивно, включително срещу марки от по-нисък клас. Компанията не успява да постигне целите си. Нетната печалба през 2015 г. е 11,8 милиона евро, в сравнение със 113,4 милиона евро три години по-рано. Множество висши ръководители напускат.

Нахман, който се пенсионира през 2013 г., за да отглежда чистокръвни коне, се завръща през 2016 г., за да помогне за стабилизирането на нещата, а Андик е принуден да се върне в пристанището. Mango, осъзнава той, е станала твърде голяма компания. А синът му не е подходящ за следващия изпълнителен директор. През 2015 г. Андик наема Тони Руис, който имал опит в Leroy Merlin, френският вариант на Home Depot, като финансов директор, и Руис скоро засенчва Джонатан като явен наследник. (През 2020 г. Mango назначава Руис за главен изпълнителен директор, който остава и до днес. През 2023 г. Андик го прави единствения служител, който не е член на семейството, имащ дял в компанията, давайки му 5%; семейството притежава останалата част).

На въпрос към Жозеп Олиу как се е справил Джонатан в Mango, той въздъхва: „Той не беше Исак“, казва той. Халфон също казва, че Андик се е надявал Джонатан да се справи.

Миналото лято Джонатан се оттегля от изпълнителния комитет и от ролята си на глобален директор на Mango Man. Но той остава в борда на директорите на Mango и като председател на холдинговата компания, чрез която Андик контролират Mango. Той също така помага за надзора на обширното портфолио от недвижими имоти на семейството. Според някои сведения, той е поддържал топли отношения с баща си. Но е имало и признаци на дистанция.

Умилителната водеща статия от 2024 г. в седмичното списание El País за глобалното разширяване на Mango - „Inside Mango: История за модата и дързостта“ - се фокусира върху Андик и Руис; Джонатан не участва.

А на церемонията с крал Фелипе Джонатан и приятелката му седяха на маса далеч от сцената. Той и Ната се появяват за първи път като двойка в нейния Instagram акаунт през 2023 г. , а ухажването им се разиграва в социалните медии и на светските страници на испанските медии, които семейството му обичайно игнорира.

Андик е това, което наричат ​​сеньор де Барселона: дискретен, потаен, филантроп, без да го афишира. Всички негови приятели описват отличния му вкус за вино и щедростта му - как храни хората, приема ги, изпраща им зехтин, кани ги на разходки с лодка.

Той бил член на управителните съвети на фондация „Принцесата на Астурия“ и Националния музей на изкуствата в Каталуния и се наслаждавал на всички атрибути на голямото богатство - частен самолет, множество домове, поне едно Ферари - но никога не го показвал. Рядко давал интервюта и никога не канел фотографи в личния си живот. До смъртта му по-голямата част от семейството му стои далеч от заглавията. Дъщерите му, Джудит и Сара, които никога не са заемали изпълнителни позиции в Mango, но имат места в управителните съвети на холдинговите компании, също имали слабо обществено присъствие. Няма нито една снимка на нито една от тях в интернет.

Междувременно Ната, която ръководи компания за връзки с обществеността в модната индустрия, съобщи новината за годежа си с Джонатан през юни 2024 г. в списание Hola!. На снимките тя носи дрехи на Loewe, Dior и Max Mara, но не и на Mango. Двамата се женят на гражданска церемония през септември 2024 г. и планират сватба за пролетта, но тя е отложена след смъртта на Андик.

„Това е история за Пепеляшка, която се обърка“, казва приятел на Ната.

Двойката посреща първото си дете през есента. По време на бременността си Ната публикува „ежедневни селфита с коремче“ в Instagram. Но след смъртта на Андик, Джонатан се скрива напълно от погледа на публиката. Миналата година той наема един от водещите адвокати в страната, Кристобал Мартел, който представлява и футболния клуб ФК Барселона.

Мартел отказва коментар.

Никой не знае дали Джонатан ще бъде призован да свидетелства отново като свидетел или като заподозрян, дали ще бъде оправдан или ще бъде арестуван.

Когато през октомври 2025 г. се разпространи новината, че Джонатан е "интересна личност" за разследването, всички стари слухове за разрив в отношенията между баща и син се завърнаха с гръм и трясък, включително въпроси за това защо Андик ходи на поход без телохранители.

Енрике Симерман, португалски журналист, намиращ се в Израел, казва, че Андик е бил разстроен, че е трябвало да обмисли осигуряването на охрана след 7 октомври като високопоставена еврейска фигура в Испания. Когато Симерман се срещнал с Андикв дома му в Барселона седмицата преди смъртта му, за да обсъдят фондация, която бизнесменът искал да създаде, първото нещо, което казал било: „Вижте каква е тази ситуация. Сега имам нужда от охрана“, казва Симерман.

Колумнистът Салвадор Сострес, журналист в испанския вестник ABC, известен със сензационни материали и отровни редакционни статии, пише, че Исак е наранил сина си, когато го е изгонил от надпреварата за поста главен изпълнителен директор. „Джонатан стана официалният „глупак“ на Каталуния“, пише Сострес.

„Оттогава нататък баща му стриктно контролирал издръжката и привилегиите, които давал на наследника си, което засилвало чувството на унижение у Джонатан. Сострес пише, че Андик често си е мислил, „че е направил грешка, като е отгледал децата си повече въз основа на успеха си, отколкото на примера си“.

На 20 октомври, когато щеше да е 72-ият рожден ден на Андик, тримата изпълнители на завещанието му - Руис; Дани Лопес, главен директор по разширяването и франчайзинга на Mango; и Хосе Крюхерас, нещо като фигура на Рупърт Мърдок, който ръководи Grupo Planeta, гигантската испаноезична медийна и издателска компания - публикуваха съвместно изявление.

„Защитаваме невинността на Джонатан и статута му на жертва“, се казва в него.

„Разпространението на слухове и спекулации за сина му, Джонатан Андик, вариращи от професионалните му способности до интимните му отношения с баща му, рисува картина, която е далеч от реалността. Исак и Джонатан се обичаха. Те се обичаха много“, се казва още в изявлението.

Халфон също оспорва, че Исак и Джонатан са имали обтегнати отношения: „Сто и десет процента няма начин“.

Въпреки това се появиха съобщения, че терапевтът на Джонатан е бил призован да свидетелства, но е отказал, позовавайки се на лекарска тайна. А през декември El País съобщи, че Джонатан е казал на полицията, че е посетил туристическата пътека само няколко дни преди баща му да почине там.

За да се засили интригата, испанската преса съобщи, че Кнут е свидетелствала пред полицията за напрежението между покойния си приятел и сина му. (Адвокатът на Кнут оспорва това). Тя също така е поискала много по-голяма сума от наследството - около 70 милиона евро според испанската преса - с мотива, че като негова съпруга по гражданско право тя е била фактическа вдовица. Семейство Андик се е съгласило да даде на Кнут 27 милиона евро за уреждане на спора, но преговорите между двете страни продължават.

Адвокат, представляващ Кнут, отказва допълнителен коментар. Семейство също Андик отказва коментар.

Репортери, проследяващи разследването, които имат свои източници в каталунската полиция и съдебна система, казват, че не е необичайно някои криминални разследвания в Испания да се движат бавно. Но косвените доказателства, липсата на свидетели, известността на семейството и финансовите рискове правят нещата особено трънливи, казва Майка Наваро, опитен полицейски репортер за La Vanguardia, водещия вестник в Каталуния.

„Това е един от най-сложните случаи, които Моссос (Моссос д'Ескуадра – Mossos d'Esquadra е автономната полиция на област Каталуния в Испания) някога са разследвали, защото нямате никакви преки доказателства“, казва тя.

Според нея първият съдия не е имал смелостта да продължи с разследването, но вторият го е имал. Приятели на Андик, междувременно, смятат, че разследването е фалшив лов на вещици, мотивиран от класова вражда. Олиу нарича разследването „несправедливо и позорно“.

Говорителка на Моссос отказа коментар, позовавайки се на съдебна тайна. В изявление семейство Андикзаяви, че е сътрудничило на разследването през цялото време и отказва да коментира текущо разследване.

По случай първата годишнина от смъртта на Андик, семейството отдаде почит, отпечатвайки на цяла страница в испански и каталунски вестници черно-бяла снимка на Андик с топла усмивка и интелигентни очи, която беше поставена и във витрините на магазините на Mango по целия свят. На нея пише: „Година без теб, татко, обединени в твоята памет. Твоята любов ни води днес, утре и винаги“.

Руис, главният изпълнителен директор, публикува отворено писмо до Андик, в което казва, че компанията се развива силно с послание: „Небето е границата“.