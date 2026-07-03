Нов обрат в разследването на смъртта на основателя на Mango; искал да лиши децата си от милиардите

Р азследването на смъртта на основателя на модната империя Mango Исак Андич претърпя нов драматичен обрат. Дългогодишната му партньорка Естефания Кнут свидетелства, че бизнесменът милиардер е подготвял ново завещание, което е щяло да намали значително наследството, оставено на трите му деца.

Показанията на Кнут, дадени пред съдия в Марторел (близо до Барселона), добавят нови детайли към вече сложното криминално разследване на смъртта на един от най-богатите предприемачи в Испания. Прокурорите продължават да нищят дали фаталното падане на Андич по време на планински преход през декември 2024 г. е трагичен инцидент, или е резултат на престъпление.

Estefanía Knuth, Pareja del fundador de Mango, declaró que Isak Andic preparaba un nuevo testamento con una fundación benéfica que modificaría el reparto de su fortuna.https://t.co/N2wWb8sxg8 — Quién (@Quien) July 2, 2026

Естефания Кнут описва обтегнати семейни отношения

53-годишната Кнут е била партньорка на Исак Андич през последните шест години от живота му, като описва връзката им като толкова сериозна, че двамата дори са планирали сватба. По време на близо двучасовите си показания тя обрисува картина на сложни отношения между баща и син, преминали през повтарящи се периоди на помирение и конфликти. Според Кнут, основният източник на напрежение е бил съсредоточен върху лидерството на Mango и бъдещето на компанията.

Тя припомни, че през 2014 г. Андич се оттегли от ежедневното управление на световния моден гигант, оставяйки контрола в ръцете на най-големия си син Джонатан, докато самият той предприе дълго плаване с луксозната си яхта Nirvana.

След като финансовите резултати на Mango се влошиха обаче, Андич се завърна година по-късно, за да поеме отново управлението. Кнут свидетелства, че Джонатан е бил дълбоко засегнат от това решение, вярвайки, че то отразява пълна липса на увереност в мениджърските му способности.

The son of Mango founder is suspected in his death



Police in Catalonia have detained Jonathan Andic — the son of Mango founder Isak Andic, who died at the end of 2024 in the Montserrat mountains.



According to Spanish media, he is being investigated for possible involvement in… pic.twitter.com/RN0rtfxqa6 — NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2026

Тайният план за благотворителна фондация

Най-значимото разкритие от показанията на Кнут се отнася до намерението на магната да пренапише плановете за богатството си. Тя обяви пред съдията, че Андич е подготвял ново завещание, което „е щяло да промени абсолютно всичко“.

Вместо да остави по-голямата част от състоянието си директно на наследниците си, основателят на Mango искал да създаде благотворителна фондация, към която да насочи лъвския пай от милиардите си за филантропски каузи. Подобен ход би намалил драстично парите, които се очаквало да получат трите му деца – Джонатан, Джудит и Сара.

Юридическият екип на Джонатан Андич категорично оспори тези твърдения. По време на кръстосания разпит адвокатите на защитата притиснаха Кнут с детайлни въпроси за предложената фондация – как ще функционира, как ще се финансира и каква е мисията ѝ. Кнут призна, че не знае подробности, тъй като Андич никога не е обсъждал детайлите с нея.

🔎 Knuth, la 'viuda' de Isak Andic, declaró que el fallecido iba a hacer un nuevo testamento que "lo cambiaba todo"



✍️ Por @jcruizaguilar https://t.co/rtGUQS2au0 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) July 2, 2026

Разследването за убийство продължава

Мистериозният случай започна след смъртта на Исак Андич на 14 декември 2024 г., докато е на поход със сина си Джонатан по опасната планинска пътека Ками де ле Фейшадес в Монсерат. Според официалните данни, тогава Андич пада от близо 100-метрова височина в дере и загива на място.

Първоначално случаят е заведен като нещастен случай, но разследването беше преквалифицирано, след като властите откриха сериозни несъответствия в разказа на Джонатан Андич за инцидента. В съчетание с показанията за семейно напрежение и потенциални финансови мотиви, следователите започнаха производство за убийство.

През май 2025 г. Джонатан Андич беше арестуван от автономната полиция на Каталуния (Мосос д'Ескуадра) и по-късно освободен срещу колосалната гаранция от 1 милион евро. Властите подчертават, че случаят все още се базира на косвени доказателства – няма преки свидетели на фаталното падане, нито физически следи, които да докажат дали милиардерът се е подхлъзнал, или е бил бутнат.

Семейна терапия и споразумение за милиони

Въпреки разказите за дългогодишни конфликти, Кнут свидетелства, че бащата и синът са постигнали сериозен напредък малко преди трагедията. Тя самата ги е насърчила да посещават семейна терапия при еквадорско-германски психоанализатор в Барселона, което значително подобрило отношенията им. Този детайл може сериозно да обърка плановете на прокуратурата за доказване на мотива за престъплението.

След смъртта на магната стана ясно, че последното му официално завещание от юли 2023 г. разделя богатството му (оценявано от Forbes на 4,5 милиарда евро) поравно между трите деца. На Кнут са били оставени едва 5 милиона евро – сума, аналогична на завещаното на няколко дългогодишни служители в компанията.

Вярвайки, че заслужава много повече, Естефания Кнут поиска по-голямо финансово споразумение и подготви съдебен иск за 70 милиона евро. След тежки преговори и точно преди ареста на Джонатан, страните постигнаха извънсъдебно споразумение – Кнут получи общо 27 милиона евро (първоначалните 5 милиона плюс допълнителни 22 милиона евро), с което финансовите ѝ претенции към семейството бяха уредени.