Погребението на Лиъм Пейн: Редица звезди се сбогуват с певеца на частна церемония

П овече от месец след трагичната смърт на певеца Лиъм Пейн в Обединеното кралство се състои погребението му. Организирана е частна церемония в Хоум Каунти, Лондон, на която ще присъстват само семейството и близки приятели.

Опечалени, сред които колегите на Лиъм Пейн от групата One Direction, приятелката му Кейт Касиди и майката на сина му Черил Коул, се събраха, за да се сбогуват с него. Към тях се присъедини бившият мениджър на групата Саймън Коуел.

All of Liam Payne's former One Direction bandmates; Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan and Zayn Malik have arrived to pay their respects at his funeral. https://t.co/I3vpFCopR2 pic.twitter.com/Rhv4hPAlFj — Daily Star (@dailystar) November 20, 2024

Хари Стайлс, Луис Томлинсън, Найл Хоран и Зейн Малик са сред близките и приятелите, присъстващи на частната церемония.

Пейн почина, след като на 16 октомври падна от балкон на третия етаж в хотел Casa Sur в Буенос Айрес, Аржентина.

Тялото на Пейн беше предадено на семейството му преди две седмици след приключването на токсикологичните изследвания, чиито пълни резултати все още не са оповестени.

В предварителен доклад от миналия месец се предполагаше, че по време на падането му в организма му може да е имало вещество, известно като „розов кокаин“.

Kate Cassidy, girlfriend of the late Liam Payne, arrived at his funeral accompanied by model Damian Hurley, son of Elizabeth Hurley.



The service is attended by family, friends, and former band mates. #LiamPayne #KateCassidy #DamianHurley pic.twitter.com/0q4eAq7P9R — Milka sahotra (@milka_sahotra) November 20, 2024

Певиците от Girls Aloud Никола Робъртс и Кимбърли Уолш също са сред присъстващите на погребението, както и телевизионни и радио водещи, сред които Джеймс Кордън, Марвин и Рошел Хюмс, Скот Милс и Ейдриън Чайлс.

Пейн се прослави заедно със Стайлс, Томлинсън, Малик и Хоран в X Factor през 2010 г.

Главният съдия Саймън Коуъл ги събра в One Direction и те се превърнаха в една от най-успешните британски поп групи на всички времена.

След като групата обяви прекъсване, певецът стартира соловата си кариера, като през декември 2019 г. издаде дебютния си албум LP1.

Соловите му хитове включват Strip That Down, Bedroom Floor и For You, съвместен проект с певицата Рита Ора - която отдаде почит на Пейн, докато водеше Европейските музикални награди на MTV в Манчестър.

Adrian Chiles, James Corden and Robbie Keane are amongst guests arriving at Liam Payne's funeral. https://t.co/5TFNmZJqo5 pic.twitter.com/WDMnNAGP9x — Daily Star (@dailystar) November 20, 2024

Той оставя след себе си сина си Беър, когото има с бившата си партньорка Черил.

Прокурорите в Аржентина започнаха разследване на смъртта на Пейн и по-рано този месец обявиха, че във връзка с инцидента са повдигнати обвинения на трима души.

