„Do No Wrong“: Последната песен на Лиъм Пейн ще бъде издадена посмъртно

П ървият посмъртен сингъл на Лиъм Пейн ще бъде издаден този петък

Американският певец и автор на песни Сам Паундс сподели новината в социалните мрежи, като заяви, че се надява песента да „затъмни негативното ехо“ от смъртта на звездата на One Direction и да подейства като „благословия“ за семейството на Пейн.

31-годишният Пейн почина по-рано този месец, след като падна от балкон в хотел Casa Sur в Буенос Айрес.

Въпреки че окончателните токсикологични доклади все още не са публикувани, според аржентинските власти предварителните доклади предполагат доказателства за употреба на кокаин.

Пейн и преди е разказвал открито за борбата си с алкохола и пристрастяването към него след бързата му популярност като тийнейджър.

Бащата на Пейн, Джеф, отлетя за Аржентина миналата седмица, за да идентифицира сина си, и ще върне тялото му в Обединеното кралство, след като то бъде освободено от аржентинските власти.

Ще бъдат издадени три версии на „Do No Wrong“, включително микс на живо и акапела, като Пейн ще участва с вокали.

I pray that this will be a blessing to the world like Liam has always dreamed. I pray angels will comfort you all everyday while listening. I pray that this song will be a blessing to Ruth, Bear, and the entire family. I pray that this song… pic.twitter.com/nX0e9qcNon