Терзиев поздрави Йотова и очаква подкрепа за важните проекти на София

Васил Терзиев поздрави Илияна Йотова за изборния резултат и изрази очакване заявеното от нея сътрудничество между институциите да се прилага и по важните за София проекти.

Той благодари на гласувалите и заяви, че общината ще търси диалог с всички институции за подобряване на инфраструктурата, детските градини и градската среда.

При 100% обработени протоколи Йотова и Кирил Вълчев печелят с 57,566% от гласовете, срещу 39,483% за Андрей Гюров и Георги Кандев.

Васил Терзиев: Искам много да благодаря на всички, които ме подкрепиха

Кметът на София Васил Терзиев поздрави Илияна Йотова за резултата от президентските избори и заяви, че очаква заявеното от нея разбиране за взаимодействие между институциите да се отстоява и на практика, включително по важните за столицата проекти. „Г-жа Йотова неведнъж е заявявала, че институциите трябва да действат в синхрон в полза на гражданите и аз очаквам това разбиране да се отстоява и на практика, включително когато става дума за важните за София и софиянци проекти“, написа Терзиев във Фейсбук по повод резултатите от вота.

По думите му общинската администрация ще търси диалог и сътрудничество с всяка институция, готова да работи в интерес на гражданите. Нашата отговорност към София продължава всеки ден, добави той.

„В истинските демокрации изборът на гражданите се уважава“, посочи кметът и благодари на всички, които са гласували вчера и са заявили гражданската си позиция.

Васил Терзиев отбеляза, че разбира разочарованието на много хора от резултата, но подчерта, че всеки глас има значение. По думите му България има нужда от хора, които вярват в демократична, правова, модерна и европейска страна. Участието в обществения живот не приключва с гласуването, а продължава всеки ден с поставянето на въпроси, отстояването на позиции и работата за града, добави той.

В София продължаваме работата по важните за града проекти и решения, заяви Терзиев. Той посочи, че ще търси диалог и сътрудничество с всички, готови да работят в интерес на хората за по-добри квартали и инфраструктура, повече места в детските градини и по-чиста и зелена градска среда.

Според кмета, за да има столица, с която гражданите да се гордеят, институциите трябва да могат да работят заедно, с разбиране към ролята си и с грижа за хората.

При 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев печели изборите с 57,566% от гласовете, а тази на Андрей Гюров и Георги Кандев получава 39,483%.