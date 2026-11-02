България

КОНПИ отнема над 1,5 млн. евро от турски гражданин

Апелативният съд в София прие, че представените документи не доказват законния произход на парите. Решението подлежи на касационно обжалване

2 ноември 2026, 16:50
КОНПИ отнема над 1,5 млн. евро от турски гражданин
КОНПИ   
Източник: БТА

 

  • Апелативният съд в София постанови отнемане в полза на държавата на 1,56 млн. евро от турски гражданин по иск на КОНПИ.
  • Съдът е приел, че представените документи не доказват законния произход на парите.
  • Решението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в едномесечен срок.

Отнемат незаконно придобито имущество за над 800 хил. лв. в полза на държавата

Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) постигна съдебен успех по дело срещу турски гражданин за отнемане на парични средства в размер на 1 562 865 евро, съобщиха от Комисията. 

На 22 октомври Апелативен съд – София уважи изцяло иска на КОНПИ и постанови отнемане в полза на държавата имущество на стойност над 1,56 млн. евро. Въз основа на събраните доказателства съдът приема, че представените документи не отразяват действително осъществена сделка и не могат да удостоверят законния произход на сумата. В мотивите си въззивният съд посочва, че е житейски нелогично дружество без активи и наличен капитал да предостави на физическо лице изключително голяма сума в брой.

Съдебният успех е резултат от целенасочена доказателствена дейност, която успя да опровергае твърденията на ответника за законен произход на средствата. В хода на съдебното производствo Комисията представи доказателства, получени по линия на международно сътрудничество и обмен на информация, които поставиха под съмнение автентичността и достоверността на документите, с които ответникът се опитва да обоснове произхода на парите. Установено е, че лицето, посочено като извършило нотариалните заверки на документите, не фигурира в украинския регистър на нотариусите, допълниха от КОНПИ.

Проверки чрез украинските компетентни органи са установили и съществени несъответствия относно дружество, за което се твърди, че е предоставило средствата по договор за заем. За дружеството не са установени подавани финансови отчети, декларирани доходи или открити банкови сметки през периода на съществуването му.

Съществено значение за решението има и фактът, че освен осъдителната присъда за престъпление по чл. 251 от Наказателния кодекс, свързано с недекларирани парични средства, по отношение на ответника по делото са представени и доказателства, установяващи че същият има регистрация на територията на Република Румъния за извършена фалшификация, както и криминалистични регистрации в Република Турция за трафик на мигранти. Съдът приема, че осъдителната присъда, разгледана в съвкупност с останалите доказателства по делото, обосновава извода за незаконния произход на имуществото.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му.

БТА припомня, че през юли КОНПИ постигна съдебен успех по четири дела и съдилища постановиха отнемане на имущество на стойност над 720 хил. евро.

Източник: БТА    
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