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АЕЦ „Бецнау“ спря работа заради високи температури на река Ааре

Гореща вълна в Европа доведе до временно спиране на най-старата действаща атомна централа в света

26 юни 2026, 19:48
АЕЦ „Бецнау“ спря работа заради високи температури на река Ааре
Източник: БТА

Ш вейцарската АЕЦ "Бецнау", най-старата действаща атомна електроцентрала в света, е временно спряна поради високите температури на водата в реката, използвана за охлаждане, съобщи компанията оператор днес, цитирана от ДПА.

Температурите на водата в река Ааре са достигнали 25 градуса по Целзий вчера и днес, съобщи енергийната компания "Акспо" (Axpo), на фона на продължаващата гореща вълна в Западна Европа.

АЕЦ Оскарсхамн използвал вода от Балтийско море за охладителните си резервоари

Водата се извлича от река Ааре за охлаждане на двата реактора на централата, след което се връща в реката, като по този начин потенциално допринася за повишаване на температурите.

Операторът заяви, че сред целите на спирането на дейността са да бъде защитена екосистемата на реката и да се предотврати измирането на риба.

Веднага щом температурите на водата отново спаднат или се прогнозира, че ще спаднат достатъчно, ще бъдат изготвени планове за рестартиране на двата реактора, съобщи "Акспо".

АЕЦ Оскарсхамн използвал вода от Балтийско море за охладителните си резервоари

АЕЦ "Бецнау", разположена на остров в река Ааре в северната част на Швейцария, на по-малко от 10 километра от германската граница, е пусната в експлоатация през 1969 година.

Във вторник мощността на реакторите вече беше намалена наполовина.

Източник: БТА, Елена Савова    
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