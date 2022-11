Подготвя ли се Северна Корея за нов ядрен опит?

П рез последните седмици Северна Корея извърши множество ракетни изпитания, като кулминацията беше изстрелването на най-малко десет различни видове ракети снощи. Това беше най-новата демонстрация на разрастващия се и все по-усъвършенстван севернокорейски военен арсенал, посочва вестник "Ню Йорк таймс.

Северна Корея изстреля 10 различни ракети, последва отговор от Южна Корея

Ескалацията идва в момент, когато лидерът на Севера Ким Чен-ун се стреми да затвърди позицията на страната като ядрена сила и своята позиция на неин ръководител. Миналия месец Северна Корея прие нов закон, в който се казва, че тя ще нанесе ядрен удар "автоматично и незабавно", ако системата за командване и контрол на ядрените ѝ сили бъде застрашена.

На фона на нарастването на риска от ядрена война с нахлуването на Русия в Украйна по-рано тази година Ким обеща да разшири ядрения арсенал на Севера "с възможно най-голяма скорост". Той заяви, че арсеналът не е просто възпираща мярка, а може да бъде използван, "ако някоя сила се опита да наруши фундаменталните интереси на нашата държава".

Наблюдатели от месеци изразяват загриженост, че на фона на рекордния брой ракетни изпитания, извършени от Северна Корея през тази година, най-вероятно предстои тя да извърши и първия си от почти пет години ядрен опит. От юни Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщава за активност на полигона Пунгери, на който между 2006 и 2017 г. КНДР извърши шест пробни ядрени взрива, съобщи ДПА.

Перспективата за нов севернокорейски ядрен опит подчертава ограничените варианти за действие на Вашингтон и неговите съюзници и опитите им да "възпират" Пхенян чрез мащабни военни учения, които според някои настоящи и бивши служители биха могли да изострят напрежението, отбелязва Ройтерс.

През октомври Южна Корея заяви, че нов ядрен опит ще се сблъска с "безпрецедентен" отговор от страна на съюзниците. Години на санкции, дипломатически натиск и демонстрации на военна сила обаче не попречиха на Северна Корея да разработи и разшири арсенала си от ядрени оръжия и балистични ракети с голям обсег.

BREAKING: South Korea says North Korea has fired more than 10 missiles off its eastern and western coasts. https://t.co/DxVAuVKB5y

Миналата седмица южнокорейският министър на отбраната И Джон-суп заяви, че фокусът на усилията за справяне със Северна Корея трябва да се измести от опити за ограничаване на разработването на ядрени оръжия към опити за възпиране на тяхното използване.

В неотдавнашна рубрика на Бюлетина на атомните учени беше публикувана оценка, че Северна Корея може да е произвела достатъчно ядрен материал за създаването на между 45 и 55 ядрени оръжия, посочва Си Ен Ен. Нещо повече, поредицата ракетни изпитания показват, че тя разполага с редица методи за доставка на тези оръжия. Публичното признаване на тази реалност обаче е изпълнено с рискове за държави като САЩ. Една от най-сериозните причини Вашингтон да не го направи са опасенията му от разпалване на ядрена надпревара в Азия.

Южна Корея, Япония и Тайван са само някои от съседните страни, които вероятно биха искали да се изравнят с ядрения статут на Пхенян. Но някои експерти твърдят, че отказът да се признае ядрената мощ на Северна Корея - предвид все по-очевидните доказателства за обратното - не допринася за успокояването на тези страни. По-скоро впечатлението, че съюзниците им са заровили главите си в пясъка, може да ги накара да се притеснят още повече.

"Нека приемем, че Северна Корея разполага с ядрени оръжия и с всички необходими системи за доставка, включително с доста ефективни междуконтинентални балистични ракети", каза Андрей Ланков, професор в университета "Кукмин" в Сеул и виден академичен авторитет по въпросите на Северна Корея.

Други експерти смятат, че по-добрият подход би могъл да бъде ядрената програма на Северна Корея да се третира по подобен начин като тази на Израел - с мълчаливо приемане. Това е решението, предпочитано от Джефри Люис, гостуващ професор в Центъра за изследване на неразпространението на оръжия на Джеймс Мартин към Института за международни изследвания Мидълбъри в Монтерей.

"Смятам, че решаващата стъпка, която (президентът на САЩ Джо) Байдън трябва да предприеме, е да даде ясно да се разбере, както на себе си, така и на правителството на САЩ, че няма да караме Северна Корея да се разоръжи и че фундаментално я приемаме за ядрена държава. Но не е необходимо непременно да признаваме това юридически", каза Люис.

Понастоящем обаче Вашингтон не показва признаци, че може да се откаже от подхода си да убеди Пхенян да се откаже от ядрените си оръжия. Всъщност вицепрезидентът на САЩ Камала Харис подчерта това по време на неотдавнашното си посещение в демилитаризираната зона между Северна и Южна Корея. "Нашата обща цел - на Съединените щати и Република Корея - е пълна денуклеаризация на Корейския полуостров", заяви Харис.

North Korea fired at least 23 missiles into the sea, including one that landed less than 40 miles off South Korea's coast, which the South's President Yoon Suk-yeol described as 'territorial encroachment' https://t.co/zVXvgWHcaW 1/5 pic.twitter.com/mZ5iHANvvp