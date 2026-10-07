Путин навършва 74 години, докато средната продължителност на живота на мъж в Русия е около 68 години.

Войната задълбочава демографската криза, според цитирани оценки са загинали стотици хиляди руски мъже, особено от бедни райони и малки градове.

Русия си поставя цел за 78 години продължителност на живота до 2030 г.

Putin compie 74 anni: dal trattore al coccodrillo, ecco i regali più assurdi ricevuti https://t.co/CB9Gisfkot — Adnkronos (@Adnkronos) October 6, 2026

Руският президент Владимир Путин навършва днес 74 години.

Александър Шуваев, генерал-майорът, когото Путин назначи през май за губернатор на Белгородска област на фронтовата линия, му благодари за подкрепата, която помага на местните жители „да живеят и работят в най-тежки условия“, и му пожела крепко здраве.

Путин няма нужда от подобни пожелания от подчинените си, защото крепкото здраве е единственото нещо, което руската държава надеждно осигурява на един-единствен човек.

Рускиня или руснак, роден през година, може да очаква да живее около 68 години, според данни на ООН, това е с шест години по-малко от президент, роден преди повече от седем десетилетия.

Човек, роден през 1952 г., както е роден и Путин, е можел да очаква 53 години живот. Според приблизително изчисление на „Нюзуик“ , направено въз основа на таблиците на ООН за продължителността на живота, само около трима от всеки десет души от това поколение са достигнали 74 години.

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От друга страна, малцина са имали неговия здравен режим, с който да превърнат средната възраст в старост. Разследващото издание „Проект“ проследи лекарите от президентската болница, които го следват до Сочи и броят им изглежда нараства с възрастта. Средно петима през 2016–2017 г., деветима през 2019 г.

Кремъл отхвърля многократно появяващите се спекулации, че Путин е болен, на фона на разпространяващи се онлайн видеа, на които се виждат странни движения на ръцете и накуцваща походка. „Проект“ съобщи, че Путин дори е вземал вани с екстракт от еленови рога. Може би е подействало, той все още е жив, пише „Нюзуик“.

Миналата година включен микрофон улови Путин, който чрез преводача си казва на китайския президент Си Цзинпин, че трансплантациите на органи може да позволят на хората „дори да постигнат безсмъртие“. Може би това е занимание на застаряващ човек, който наближава неизбежния край.

Много от руските граждани биха се задоволили с 60 години.

При нивата на смъртност от 2023 г. едно момче има 30 процента шанс да не достигне 60-годишна възраст, показват данните на ООН.

Това е приблизително средното за Африка на юг от Сахара и е по-лош показател от този в Афганистан, Хаити или Демократична република Конго.

И всичко това се случва в богата на петрол страна, която Световната банка повиши до категорията „страна с високи доходи“ през 2024 г., отчасти благодарение на рязкото увеличаване на военната активност, докато военната икономика подхранва продължаващото нахлуване в Украйна.

Руските жени живеят почти 12 години по-дълго от мъжете, третата най-голяма разлика в света. По-голяма е тя само в Украйна и палестинските територии, две зони на война, едната от които е пряко свързана с Русия.

Собствените официални данни на Русия, публикувани от „Росстат“, са също толкова безпощадни. На 74 години Путин е по-възрастен от очакваната продължителност на живота на мъжете при раждане в 82 от 85-те региона на Русия.

В национален мащаб очакваната продължителност на живота на мъжете е 68,04 години. В Чукотка тя е едва 58,67 години, а в четири региона на Далечния изток е под 62,5 години. В 64 от 85-те региона продължителността на живота на мъжете през 2023 г. все още е била по-ниска, отколкото през 2019 г.

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Войната в Украйна, разбира се, е най-новият убиец на руски мъже. „Медиазона“ и руската служба на „ Би Би Си“ са идентифицирали поименно 259 000 загинали. „Медиазона“ и „Медуза“ изчисляват, че до 2025 г. са били убити 352 000 мъже на възраст между 18 и 59 години.

Сред загиналите непропорционално много са хора от малки градове и бедни семейства, лесна плячка за военните вербовчици. Две трети от потвърдените до края на миналата година случаи са от населени места с под 100 000 души, в които живее по-малко от половината от населението на Русия.

Връщайки се у дома, ветерани от украинската месомелачка са убили най-малко 551 души, изчисли изданието „Вёрстка“.

Но това не означава, че всички стари убийци на руснаци са изчезнали. Смъртните случаи, свързани с наркотици, са се увеличили повече от два пъти между 2019 и 2021 г., като са надхвърлили 10 000, според „Росстат“. ХИВ убива официално признати 30 000 руснаци в трудоспособна възраст годишно.

Над 60 процента от възрастните са с наднормено тегло, твърди ръководителят на държавния институт по хранене, а 22 процента са със затлъстяване. Нелегалният метанол продължава да убива на групи в общество, разкъсвано от алкохолизма.

По този въпрос, и в интерес на справедливостта към Путин, управлението му постигна едно важно нещо. Ограниченията върху алкохола помогнаха за намаляване на консумацията с 43 процента между 2003 и 2016 г., установи Световната здравна организация.

Данните на ООН показват, че очакваната продължителност на живота на мъжете се е увеличила от около 58 години през 2003 г. до почти 68 години през 2019 г. След това дойдоха COVID-19 и войната в Украйна. Последната оценка на ООН, за 2023 г., е под този пик.

Отговорът на Путин беше указ, с който се поставя цел продължителността на живота да достигне 78 години до 2030 г., както и национален проект, наречен „Дълъг и активен живот“. Трудно е да изпълниш такава мисия, когато изпращаш цяло поколение да води изключително активен, но много кратък живот на фронтовите линии в Украйна.

Прогнозите на ООН сочат, че в близко бъдеще средната продължителност на живота на новородените руснаци ще бъде около 74 години. При нивата на смъртност от 2023 г. почти двама от всеки петима руснаци на 20 години ще умрат преди да навършат 65, възрастта за пенсиониране на мъжете, определена от пенсионната реформа на Путин от 2018 г.

Ако руснаците действително живееха по-дълго, „Росстат“ щеше да тръби за това. Вместо това статистическата служба спря да публикува отделни данни за очакваната продължителност на живота на мъжете и жените за 2024 г., а след това престана да публикува и повечето демографски данни.

Сигурен знак за вътрешните разрушения, причинени от войната в Украйна.

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Договорите за обществени поръчки на президентската болница също изчезнаха от публичното пространство.

Сега Кремъл третира здравето на нацията така, както и здравето на президента: като нещо, което не засяга никого.

И изглежда, че това отношение се прилага и към глобалните заплахи за здравето.

Кремъл е под нарастващ натиск от САЩ да бъде прозрачен относно предполагаема епидемия от белодробна чума в Иркутск.

Какво точно се е случило, остава неясно. Но без бързо лечение с антибиотици смъртността е 100 процента. Не е добър знак, най-малко за продължителността на живота в Русия.