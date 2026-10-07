Путин ще прекара 74-ия си рожден ден, изпълнявайки служебните си задължения

Владимир Путин навършва 74 години - на 7 октомври той ще празнува със семейството си, но ще продължи служебните си ангажименти и международните разговори.

Путин получи поздравления от Си Дзинпин, Ким Чен Ун и Александър Лукашенко - лидерите подчертаха близките отношения с Русия и пожелаха успехи на руския президент.

Путин е начело на Русия от края на 1999 г. - през този период е президент, с прекъсване като премиер между 2008 и 2012 г.; през 2024 г. започна петия си президентски мандат.

Руският президент Владимир Путин празнува днес 74 - ия си рожден ден, като предпочита да го прекара със семейството си, но същевременно ще продължи да изпълнява служебните си задължения, включително да провежда международни телефонни разговори и да се подготвя за срещата на върха на ОНД в Туркменистан, предава Информационната агенция на Русия „ТАСС“ .

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че най - важното за Путин са поздравленията от близките му. Президентът има планирани публични прояви, но подробности за тях не бяха съобщени.

Путин обикновено отбелязва рождения си ден в Русия.

Само два пъти е празнувал в чужбина, в Кишинев през 2002 г. и в Бали през 2013 г.

Чуждестранни лидери често му изпращат символични подаръци.

През 2008 г. той получи малко амурско тигърче.

През 2017 г. Силвио Берлускони му подари бродирано покривало за легло.

През 2022 г. Александър Лукашенко му подари сертификат за трактор, а Емомали Рахмон донесе дини, които по - късно бяха дарени на детски домове.

Поздравленията по случай празника на Путин не закъсняха. Ето какво му пожелаха някои от световните лидери:

Си Дзинпин

Писмени поздравления по случай рождения ден на Путин са получени още на 6 октомври, включително от председателя на Китайската народна република Си Дзинпин, съобщи помощникът на руския държавен глава Юрий Ушаков, цитиран от „ИНТЕРФАКС“ .

„На 7 октомври, както е известно, е рожденият ден на президента на Русия Владимир Владимирович Путин. И както обикновено, в този ден ще се състои цяла поредица от телефонни разговори с чуждестранни лидери, които ще поздравят нашия президент“, заяви Ушаков пред журналисти.

Той отбеляза: „Естествено, получени са множество писмени поздравления, включително от председателя на Китайската народна република Си Дзинпин“.

Xi y otros mandatarios felicitan por adelantado a Putin por su 74 cumpleaños https://t.co/CThIWqequJ — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) October 6, 2026

Ким Чен Ун

Лидерът на КНДР Ким Чен Ун поздрави президента на Русия по случай рождения му ден. Поздравителната телеграма е публикувана на сайта на Корейската централна телеграфна агенция .

Ким Чен Ун пожела на руския президент „победа и слава“ и му изпрати „най-сърдечни и топли“ поздравления. Той увери Путин в неизменната си подкрепа за Русия и потвърди курса към по-нататъшно развитие на съюзническите отношения между двете държави.

„Да отдаваме голямо значение на всеобхватното стратегическо партньорство и съюзническите отношения с братската Руска федерация, непрекъснато да разширяваме и развиваме общото дело, това е неизменната линия на правителството на КНДР и моят личен неизменен избор“, се посочва в съобщението.

كيم جونغ أون يتعهد بتقديم "دعم ثابت" لروسيا في رسالة تهنئة لبوتين لمناسبة عيد ميلاده #LBCINews https://t.co/K5cTtCLBNB — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) October 7, 2026

Александър Лукашенко

Беларуският лидер Александър Лукашенко честити рождения ден на руския президент.

"Вашата плодотворна и съзидателна дейност е пример за отговорно и самоотвержено служене на Отечеството. Присъщите Ви патриотизъм, стратегическо виждане и решителност спомагат за последователното отстояване на националните интереси, съхраняването на единството на гражданите, а също и за безусловното поемане на Руската федерация по пътя на суверенното развитие", се казва в изявление на Лукашенко, публикувано от пресслужбата на беларуския президент.

Лукашенко отбеляза, че високо оценява неизменната позиция на Путин за укрепване на връзките между Беларус и Русия.

"Наситеният беларуско - руски диалог, разширяването на търговско - икономическото взаимодействие и реализирането на съвместни проекти потвърждават общите стремежи на нашите държави и актуалността на съюзното строителство. Убеден съм, че сформиралите се помежду ни доверителни отношения ще позволят и занапред да имаме единни позиции в двустранните въпроси и по международния дневен ред", каза още Лукашенко.

Беларуският лидер пожела на Путин, който днес навършва 74 години, здраве, щастие и успехи във всички начинания за благото на Русия и нейните жители.

‼️🇧🇾Alexander Lukashenko congratulated 🇷🇺Vladimir Putin on his Birthday «Your fruitful & constructive work serves as an example of responsible & dedicated service to the Motherland» https://t.co/FXBpyJsbiV — Lisa Singh (@YakushinaLisa) October 7, 2026

Сердар Бердимухамедов

Президентът на Туркменистан Сердар Бердимухамедов също е изпратил поздравление до Путин. Той подчертава значението на отношенията между двете държави и личния принос на руския президент за развитието на стратегическото партньорство. Информацията е цитирана от руските медии като част от вече постъпилите поздравления.

Putin congratulated his Turkmen counterpart Serdar Berdimuhamedov on his birthday, the official newspaper Neutral Turkmenistan reported: https://t.co/vDpmPryJkj https://t.co/bbvxiYjsLh — TASS (@tassagency_en) September 22, 2025

74 години Владимир Путин: От КГБ до върха на руската държава

Повече от четвърт век името на Владимир Путин е неизменно свързано с политическия живот на Русия и свързано с едни от най - значимите геополитически събития на XXI век.

Владимир Владимирович Путин е роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, днес Санкт Петербург. Завършва право в Ленинградския държавен университет през 1975 г., след което започва работа в КГБ, съветската служба за държавна сигурност. В продължение на около 15 години служи в системата, като част от този период прекарва в Дрезден, Източна Германия.

След завръщането си в Ленинград Путин постепенно се насочва към политиката. Работи в администрацията на града и се издига до първи заместник - кмет. През 1996 г. се премества в Москва, където започва работа в администрацията на президента Борис Елцин. През 1998 г. оглавява Федералната служба за сигурност (ФСБ), а година по - късно става секретар на Съвета за сигурност и министър - председател на Русия.

На 31 декември 1999 г. Борис Елцин подава оставка и Путин става временно изпълняващ длъжността президент. През март 2000 г. печели президентските избори, а през май официално встъпва в длъжност. Четири години по - късно е преизбран за втори мандат.

През 2008 г., след изтичането на конституционно допустимите два последователни президентски мандата, Путин поема поста министър - председател, докато президент става Дмитрий Медведев. Путин обаче запазва ключовата си роля в управлението на страната. През 2012 г. се завръща в Кремъл като президент.

През следващите години Путин е преизбран за президент през 2018 г., а през 2024 г. започва петия си президентски мандат. На 7 май 2024 г. той официално полага клетва за нов шестгодишен мандат.

Управлението на Путин е белязано от значително засилване на ролята на президентската институция и от промяна в отношенията на Русия със Запада. Анексирането на Крим през 2014 г. и последвалият конфликт в Източна Украйна задълбочават напрежението между Москва и западните държави. На 24 февруари 2022 г. Русия започва пълномащабното си нахлуване в Украйна, което води до мащабни международни санкции и най - тежката конфронтация между Русия и Запада от края на Студената война.

Ключови моменти от живота на Владимир Путин:

1952 г. - Роден е на 7 октомври в Ленинград. 1975 г. - Завършва право в Ленинградския държавен университет и започва работа в КГБ. 1985 - 1990 г. - Служи в КГБ в Източна Германия. 1990 - 1996 г. - Работи в администрацията на Санкт Петербург и се издига до първи заместник - кмет. 1996 г. - Премества се в Москва и започва работа в президентската администрация. 1998 г. - Назначен е за директор на ФСБ. 1999 г. - Става министър - председател на Русия. На 31 декември е назначен за временно изпълняващ длъжността президент. 2000 г. - Избран е за президент на Русия. 2004 г. - Преизбран е за втори президентски мандат. 2008 - 2012 г. - Заема поста министър - председател, докато Дмитрий Медведев е президент. 2012 г. - Завръща се като президент на Русия. 2014 г. - Русия анексира Крим, което предизвиква международно осъждане и санкции. 2018 г. - Путин е преизбран за четвърти президентски мандат. 2022 г. - Русия започва пълномащабното нахлуване в Украйна. 2024 г. - Путин е обявен за победител на президентските избори и на 7 май полага клетва за нов шестгодишен мандат. 2026 г. - На 7 октомври Владимир Путин навършва 74 години.

Днес Путин е един от най - дълго управлявалите руски лидери в съвременната история. От идването си на власт в края на 1999 г. той остава централната политическа фигура в Русия, с изключение на периода 2008 - 2012 г., когато официално заема поста министър-председател. Неговото управление променя както вътрешнополитическия модел на страната, така и отношенията на Русия със САЩ, Европа и останалия свят.

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