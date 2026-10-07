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Ким подкрепи Путин и нападна САЩ: „Ще има последствия“ заради Тайван

Пхенян обвини Вашингтон, че подкопава мира и стабилността в Тайванския проток с военната си подкрепа за острова

7 октомври 2026, 09:44
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун   
Източник: БГНЕС
  • Северна Корея обвини САЩ, че засилват напрежението около Тайван - Пхенян критикува продажбата на 66 изтребителя F-16 на Тайван.
  • Ким Чен-ун потвърди подкрепата си за Русия - заяви, че Пхенян ще разширява военното и стратегическото сътрудничество с Москва.
  • Връзките между Русия и Северна Корея се задълбочават - двете страни подписаха договор за взаимна отбрана през юни 2024 г., а според оценки Пхенян е изпратил 14 000-15 000 войници в подкрепа на Русия.

Северна Корея разкритикува САЩ за продажбите на оръжия и за военната им подкрепа за Тайван, като обвини Вашингтон, че подклажда напрежението в Тайванския проток, съобщи днес държавната новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

В материал на КЦТА, цитиращ севернокорейския международен анализатор Ким Мьон-чол, се казва, че политиката на САЩ по отношение на Тайван подкопава мира и стабилността в региона.

В коментара се осъжда продажбата на американски изтребители на Тайван, като се заявява, че САЩ „трябва да помислят добре дали са готови да влязат в пряка конфронтация за сигурността на Тайван с мощната национална сила на Китайската народна република и дали могат да се справят с последствията от това“.

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Миналата седмица в Тайван пристигнаха първите два от 66 нови изтребителя Ф-16В Блок 70, поръчани през 2019 година.

Междувременно севернокорейският лидер Ким Чен-ун обеща да продължи да подкрепя Русия и нейните военни усилия в послание по повод рождения ден на президента Владимир Путин.

Ким заяви, че Пхенян ще продължи да разширява съвместната работа в рамките на всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни, като изрази убеждението си, че „свещената война за справедливост“ на Русия за защита на суверенитета, интересите ѝ в областта на сигурността и териториалната ѝ цялост ще завърши с победа, съобщи КЦТА.

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В посланието не се споменава изрично войната на Русия в Украйна, посочва Ройтерс.

По оценки на Украйна и Южна Корея от 2024 година Северна Корея е изпратила между 14 000 и 15 000 войници в подкрепа на руската война в Украйна.

Северна Корея и Русия значително укрепиха връзките си, след като Путин и Ким подписаха договор за взаимна отбрана през юни 2024 година.

Вижте в нашата галерия: 9 странни факта за Ким Чен-ун

9 странни факта за Ким Чен-ун
7 снимки
Ким Чен ун
Ким Чен ун
Ким Чен ун
Ким чен ун
Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Северна Корея САЩ Русия Тайван Ким Чен-ун военно сътрудничество геополитическо напрежение продажба на F16 договор за взаимна отбрана Владимир Путин
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