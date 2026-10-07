Ким подкрепи Путин и нападна САЩ: „Ще има последствия“ заради Тайван

- Северна Корея обвини САЩ, че засилват напрежението около Тайван - Пхенян критикува продажбата на 66 изтребителя F-16 на Тайван.
- Ким Чен-ун потвърди подкрепата си за Русия - заяви, че Пхенян ще разширява военното и стратегическото сътрудничество с Москва.
- Връзките между Русия и Северна Корея се задълбочават - двете страни подписаха договор за взаимна отбрана през юни 2024 г., а според оценки Пхенян е изпратил 14 000-15 000 войници в подкрепа на Русия.
North Korea just defended China's claim to Taiwan and warned the US not to test it. A KCNA commentary this week, titled "U.S. Is Acting Rashly," accused Washington of destabilizing the Taiwan Strait through arms sales and military support. The trigger: the first two F-16V jets from Taiwan's long-standing 2019 order arrived last week. North Korea called the delivery "planting a bomb at the gate of other's house and asserting that the bomb is for ensuring the security of the house." The commentary doesn't stop at criticism. It backs China's position outright: "The Taiwan issue is an internal affair of China, so how to settle it is entirely the affair of the Chinese people." Then comes the warning aimed directly at Washington, asking whether the US is "ready to stand in frontal confrontation" with China over Taiwan, and whether it "can cope with its consequences." The commentary closes with a line that reads less like analysis and more like a prediction: "Taiwan's return to China is a matter of time." Same day, Kim Jong Un sent Putin a birthday message pledging to keep expanding their "comprehensive strategic partnership" and voicing confidence Russia's war would "end in victory." North Korea has already sent an estimated 14,000-15,000 troops to support that war since 2024. Pyongyang is now vocally backing both Beijing on Taiwan and Moscow on Ukraine.— UnveiledChina (@Unveiled_ChinaX) October 7, 2026
Северна Корея разкритикува САЩ за продажбите на оръжия и за военната им подкрепа за Тайван, като обвини Вашингтон, че подклажда напрежението в Тайванския проток, съобщи днес държавната новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.
В материал на КЦТА, цитиращ севернокорейския международен анализатор Ким Мьон-чол, се казва, че политиката на САЩ по отношение на Тайван подкопава мира и стабилността в региона.
В коментара се осъжда продажбата на американски изтребители на Тайван, като се заявява, че САЩ „трябва да помислят добре дали са готови да влязат в пряка конфронтация за сигурността на Тайван с мощната национална сила на Китайската народна република и дали могат да се справят с последствията от това“.
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Миналата седмица в Тайван пристигнаха първите два от 66 нови изтребителя Ф-16В Блок 70, поръчани през 2019 година.
Междувременно севернокорейският лидер Ким Чен-ун обеща да продължи да подкрепя Русия и нейните военни усилия в послание по повод рождения ден на президента Владимир Путин.
Ким заяви, че Пхенян ще продължи да разширява съвместната работа в рамките на всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни, като изрази убеждението си, че „свещената война за справедливост“ на Русия за защита на суверенитета, интересите ѝ в областта на сигурността и териториалната ѝ цялост ще завърши с победа, съобщи КЦТА.
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В посланието не се споменава изрично войната на Русия в Украйна, посочва Ройтерс.
По оценки на Украйна и Южна Корея от 2024 година Северна Корея е изпратила между 14 000 и 15 000 войници в подкрепа на руската война в Украйна.
Северна Корея и Русия значително укрепиха връзките си, след като Путин и Ким подписаха договор за взаимна отбрана през юни 2024 година.
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