Почина звездата от "Животът на Пи" Ирфан Хан

И звестният боливудски актьор Ирфан Хан почина на 53-годишна възраст, след като изгуби битката си с рака. Говорител на актьора потвърди кончината му в кратко изявление.

Ирфан Хан е сред първите индийски актьори с успешна кариера в американски и британски продукции. Играе една от главните роли в "Животът на Пи". Играе също в спечелилия 8 награди Оскар през 2009 г. "Беднякът милионер", в "Ад" с Том Ханкс, "Джурасик свят", „Невероятният Спайдърмен“. Снимал се е и в над 100 боливудски филма.

Ирфан Хан разкри през март 2018 г., че страда от "рядка болест". Малко по-късно екранният идол оповести, че е диагностициран с рак, като не уточни от какъв тип злокачествено заболяване страда. Хан тогава отрече спекулациите в индийски медии, че има тумор в мозъка.

