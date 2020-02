Почина най-старият мъж в света

С амо 11 дни преди да навърши 113 години почина най-възрастният мъж в света, съобщи Mirror. Японецът Читецу Ватанабе беше обявен официално за рекордьор със своите 112 години на 12 февруари. Роден е на 5 март 1907 г.

The world's oldest Japanese male at 112 years and 344 days old.



Chitetsu Watanabe, who was born in Niigata in northern Japan in 1907, received a certificate for his accomplishment.



Asked about the secret to longevity, Watanabe's advice is, "Don't get angry and keep smiling." pic.twitter.com/H0EUdgoAuj