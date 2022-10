Почина най-мръсният човек в света

Най-мръсният човек в света почина на 94 години, предаде АФП, позовавайки се на официална иранска медия. Иранецът Аму Хаджи не се е мил повече от половин век, пише БТА.

An Iranian hermit nicknamed the “world’s dirtiest man” for not taking a shower for more than half a century has died at the healthy old age of 94, state media has reported. [photo] Amou Haji photographed in 2018 feared that washing would make him ill. Photograph: AFP/Getty Images pic.twitter.com/jlOzzvabDM