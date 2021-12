Почина легендарната актриса Бети Уайт

П очина легендарната комедийна актриса Бети Уайт, съобщи списание Пийпъл.

"Златното момиче" на телевизията си отиде на 99-годишна възраст, малко преди да навърши 100 години.

Betty White: First Lady Of Television — and our hearts. Rest in Peace ❤️ pic.twitter.com/AInUQ80HHn

"Въпреки че Бети щеше да навърши 100 г., мислех, че ще живее вечно", казва в изявление нейният агент. "Не мисля, че Бети някога се е страхувала да си отиде, защото тя винаги е искала да бъде с най-обичания си съпруг Алън Лъдън. Тя вярваше, че ще бъде отново с него", добавя агентът на актрисата.

Уайт се подготвяше да отпразнува 100-ия си рожден ден на 17 януари. Пред списание Пийпъл тя разказа за това как се чувства малко преди този юбилей: "Толкова съм щастлива да съм в такова добро здраве и да се чувствам толкова добре на тези години. Прекрасно е", ​​каза Бети.

Според нея да бъдеш "роден надут оптимист" е ключът към позитивния ѝ характер. "Взех го от майка ми и това никога не се промени", казва тя. "Винаги намирам положителното".

My 100th birthday… I cannot believe it is coming up, and People Magazine is celebrating with me! The new issue of @people is available on newsstands nationwide tomorrow. https://t.co/kTQnsbMDGK