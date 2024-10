Почина известният американски кънтри певец и актьор Крис Кристофърсън

А мериканският кънтри певец и актьор Крис Кристофърсън почина на 88-годишна възраст спокойно в дома си, съобщиха от семейството му.

Той си е отишъл на 29 септември вечерта.

"Всички сме толкова благословени за времето, прекарано с него", се казва в изявлението, подписано от съпругата му Лиза, осемте му деца и седемте му внуци. "Благодаря ви, че го обичате през всичките тези години и когато видите дъга, знайте, че той се усмихва на всички нас".

Heartbroken over the recent passing of legendary country singer Kris Kristofferson at the age of 88.



Here is Kris with The Highwaymen performing "Highwayman" Live at Nassau Coliseum, 1990.



Rest In Peace legend 🙏 pic.twitter.com/BSX1Iasko2