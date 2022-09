Почина британската кралица Елизабет II

К ралица Елизабет II, най-дълго управлявалият британски монарх, чието управление продължи седем десетилетия, почина в четвъртък на 96-годишна възраст, съобщиха от Бъкингамския дворец.

Елизабет се възкачва на престола през 1952 г. след смъртта на баща си, крал Джордж VI. Тя властва в последните дни на Британската империя, преодолява глобалните катаклизми и вътрешните скандали и драматично модернизира монархията.

Кралицата е починала в замъка Балморал в Шотландия, след като лекарите казаха, че са загрижени за здравословното ѝ състояние. Според нейните близки си е отишла мирно днес следобед.

Елизабет управляваше Обединеното кралство и 14 други кралства от Британската общност и се превърна в една от най-разпознаваемите жени, живели някога. Нейният син Чарлз веднага става крал след смъртта ѝ. Той ще се върне от Балморал в Лондон в петък.

