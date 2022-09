Тревога на Острова: Кралица Елизабет II е под лекарско наблюдение

Б ританската кралица Елизабет Втора е под лекарско наблюдение в замъка Балморал, съобщи BBC, позовавайки се на съобщение от Бъкингамския дворец. Всички нейни деца отпътуваха към Нейно Величество, а утрешната традиционна церемония по смяната на караула пред Бъкингамския дворец беше отменена.

Лондон с план за действие при смъртта на кралица Елизабет II

В Балморал вече пристигнаха четирите деца на Елизабет Втора - престолонаследникът принц Чарлз, принцеса Анна, принцовете Едуард и Андрю. Заедно с Чарлз в Балморал е пристигнала и Камила, съпругата на Чарлз. Принц Уилям, първородният син на принц Чарлз, също дойде заедно с баща си в замъка.

На път за там са принц Хари, вторият син на Чарлз, и съпругата му Меган. Хари и Меган живеят в САЩ, но от няколко дни са в Германия, за да популяризират игрите "Инвиктус" за военни ветерани.

Херцогиня Катрин, съпругата на принц Уилям, остава в Уиндзор, тъй като днес е първият учебен ден на принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.

От 1926 до 2022 г.: Ключови дати в живота на кралица Елизабет Втора

Десетки поданици на кралицата се събраха пред Балморал в Абърдийншър в Шотландия. През замъка има и журналистически екипи.

Междувременно традиционната церемония по смяната на караула, която трябваше да се състои пред Бъкингамския дворец утре сутринта, беше отменена. В зоната, където се провеждат емблематичните тренировки е поставен знак, за да знаят туристите, че са отменени.

Източник: Getty Images

Лекарите на 96-годишната кралица са много притеснени за здравословното ѝ състояние

„След допълнителна оценка тази сутрин лекарите на кралицата изразиха загриженост за здравето на Нейно Величество и препоръчаха тя да остане под медицинско наблюдение. В момента кралицата е в замъка Балморал в Шотландия“, съобщи по-рано през деня в изявление Бъкингамският дворец.

От там поясниха, че кралицата се чувства добре, но лекарите са ѝ препоръчали да си почива.

BREAKING: Buckingham Palace says Queen Elizabeth II is under medical supervision because doctors are "concerned for Her Majesty’s health." https://t.co/BDDshBsx0K — The Associated Press (@AP) September 8, 2022

Такава степен на сериозност не сме виждали досега. Самият факт, че изявлението е издадено, когато дворецът е толкова резервиран да прави коментари за здравето на кралицата, говори достатъчно, отбелязват от BBC.

Самото изявление, че лекарите на кралицата са загрижени за нейното здраве и тя остава под медицинско наблюдение, както и движението на най-важните членове на кралското семейство към Балморал, всичко това показва ясна степен на загриженост за здравето на 96-годишната кралица.

Фактът, че семейството се събира в Балморал, е показател за сериозността на ситуацията, отбелязват още от BBC.

A statement from Buckingham Palace:https://t.co/2x2oD289nL — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

BBC описва атмосферата в Обединеното кралство като "изключително тревожна"

Можете да видите загрижените лица в Камарата на общините, докато депутатите слушаха изявленията за цените на енергията и помощта за сметките от министър-председателя.

Раздаваха се бележки, информираха премиера, лидера на опозицията и председателя - и малко след това хората напуснаха залата.

Britain's parliament has Queen Elizabeth in its thoughts and prayers following news that doctors were concerned for her health, speaker Lindsay Hoyle said https://t.co/y3jPl8F5du pic.twitter.com/v3BjQevjQN — Reuters (@Reuters) September 8, 2022

Основното впечатление тук, в Уестминстър по време на обяд, е същото, което ще бъде и в цялата страна - едно от дълбоките безпокойства на нашите политически лидери и политици в по-широк план.

По-рано през деня стана ясно, че британската кралица е отложила заседание на консултативния си Таен съвет в сряда, след като лекарите я посъветвали да си почине.

Ден по-рано, най 6 септември, в разрез с традицията церемонията по назначаването на новия премиер на Великобритания Лиз Тръс се проведе именно в замъка Балморал, а не в Лондон. На публикуваните снимки от церемонията по назначаването на Тръс се виждаше как усмихнатата кралица се опира на бастун и се ръкува с новата премиерка.

Британски политици и представители на политически сили изразиха безпокойство от новините за кралицата, сред които бяха премиерката Лиз Тръс, лидерът на опозицията Киър Стармър, първият министър на Шотландия Никола Стърджън. Повечето от тях казаха, че се молят за кралицата и ѝ пожелават бързо възстановяване.

Самата Лиз Тръс изрази загрижеността си за здравословното състояние на кралица Елизабет Втора в Twitter:

"Цялата страна е силно разтревожена от новините от Бъкингамския дворец този обяд.

Моите мисли, както и мислите на хората в Обединеното кралство, са с Нейно Величество кралицата и нейното семейство в този момент".

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time. — Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022

Лидерите на различните религиозни общности на Великобритания също изразиха безпокойство от новините, касаещи Елизабет Втора.

Архиепископът на Кентърбъри пожела на кралицата сила и комфорт:

"Моите молитви и молитвите на хората в Обединеното кралство са с Нейно Величество днес. Нека Божието присъствие укрепва и утешава Нейно Величество, нейното семейство и тези, които се грижат за нея в Балморал", написа Джъстин Уелби в Twitter.

My prayers, and the prayers of people across the @churchofengland and the nation, are with Her Majesty The Queen today.



May God’s presence strengthen and comfort Her Majesty, her family, and those who are caring for her at Balmoral. — Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) September 8, 2022

Кралицата страда от „епизодични проблеми с мобилността“ от края на миналата година и след прекаран COVID-19 през февруари.

Кралицата започна да се появява все по-рядко на обществени места

След като преди година прекара една нощ в болницата за неуточнени изследвания, кралицата се появява все по-рядко на обществени места. От месеци насам тя прехвърля все по-голяма част от функциите си на сина си Чарлз.

В началото на юни британците отбелязаха с четиридневни празненства 70-ата годишнина от управлението на Елизабет Втора, която е и най-възрастният действащ монарх в света.

По повод на 70 години от нейното управление във Великобритания имаше четиридневни тържества. Плеяда от звезди, сред които легендарните Куин, Андреа Бочели, Дюран Дюран, Алиша Кийс и още много други, участваха в концерта в Лондон в чест на юбилея. Британската кралица пропусна концерта, но тя все пак се появи на него в шеговито видео в приятна компания. Преди началото на музикалната програма бе излъчен видеоклип с участието на Елизабет и мечока Падингтън.

По времето на властването на Елизабет Втора имаше 15 британски премиери и 14 американски президенти. Берлинската стена бе построена и после падна. Великобритания се присъедини и после напусна Европейския съюз. А едно време мощната Британска империя се разпадна и бе заменена от Общността на нациите, обединяваща 54 страни. Именно тази организация се смята за най-голямото постижение на Елизабет Втора. Неотлъчно до Елизабет през цялото това време беше и нейният съпруг - принц Филип, който почина на 99 години през 2021 г. Двамата имат 4 деца, 8 внуци и 12 правнуци.