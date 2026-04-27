НАСА планира да тества огън на Луната преди бъдещи мисии

Предстоящите мисии до Луната са изправени пред предизвикателство, което тревожи планиращите повече от всеки друг риск: пожарът

27 април 2026, 06:45
НАСА планира да тества огън на Луната преди бъдещи мисии
Източник: БТА/AP

П редстоящите мисии до Луната са изправени пред предизвикателство, което тревожи планиращите повече от всеки друг риск: пожарът. Оказва се, че в условията на слаба гравитация материали, които смятаме за безопасни на Земята, могат да горят неочаквано дълго и интензивно.

Ново проучване на изследователи от центровете на НАСА „Глен“ и „Джонсън“, съвместно с университета „Кейс Уестърн Ризърв“, описва планирана мисия за тестване на запалимостта на материали върху лунната повърхност. Учените очакват пламъкът там да се държи по коренно различен начин от този на Земята.

На нашата планета гравитацията кара горещите газове да се издигат нагоре, което засмуква свеж и хладен кислород към основата на пламъка. В някои случаи, когато материалът е слабо запалим, това може да доведе до феномен, наречен „издухване“ (blowoff), който на практика гаси огъня.

На Луната обаче този поток съществува, но е много по-бавен. Това позволява на кислорода постоянно да подхранва пламъка, без да създава достатъчно бързо движение на парите, което да доведе до изгасване. С други думи: материали, които на Земята трудно биха се запалили, на Луната могат да горят изключително дълго време.

Остарелите тестове срещу реалността в Космоса

От десетилетия НАСА разчита на стандарта NASA-STD-6001B за проверка на запалимостта на материалите. Проблемът е, че този тест се провежда в земни условия. Той изисква 15-сантиметров пламък да бъде допрян до долната част на вертикално монтиран материал. Ако той изгори повече от 15 см нагоре или от него капят горящи отломки – материалът отпада.

В условия като тези на Международната космическа станция (МКС) обаче няма „нагоре“ и „надолу“. Там пожарите не сочат нагоре, а образуват сферични „мехури“ от пламък, които се разпространяват бавно навън и се подхранват почти изцяло от вентилационните системи на станцията.

Предизвикателството на микрогравитацията

Учените вече са провели експерименти на МКС, запалвайки 1500 малки огънчета, за да проучат процеса на горене. За по-мащабни тестове НАСА използва експеримента Saffire (Spacecraft Fire Safety). Тези опити се провеждат вътре в безпилотните товарни капсули Cygnus (Сигнус), след като те се откачат от МКС и преди да изгорят в земната атмосфера.

Данните от Saffire разкриха странна физика: пламъците понякога се разпространяват в посока, обратна на въздушния поток, и горят по-силно върху по-тънки материали.

Мисията FM2: Лаборатория върху лунната повърхност

Тъй като кратките тестове при свободно падане (5 секунди) или параболични полети (25 секунди) не са достатъчни, НАСА подготвя експеримента FM2 (Flammability of Materials on the Moon).

Мисията ще бъде изстреляна като част от търговските услуги за пренос на товари до Луната (CLPS). В специална изолирана камера ще бъдат запалени четири проби от твърдо гориво в условията на продължителна лунна гравитация – нещо, което в момента е невъзможно да се пресъздаде никъде другаде. Камерата ще бъде оборудвана с:

  • Видеокамери за наблюдение в реално време;
  • Радиометри;
  • Сензори за кислород.

Това ще осигури първия мост между теоретичното поведение на пламъка при частична гравитация и реалните наблюдения от предишни проучвания. Вместо секунди, учените ще получат ценни данни в продължение на минути.

Дали НАСА ще актуализира официалните си стандарти, предстои да разберем. Едно обаче е сигурно – няма нищо по-важно от реалните данни от средата, в която скоро ще се появи постоянно човешко присъствие. FM2 ще ни даде първия ясен поглед върху това как да защитим бъдещите лунни изследователи от най-стария враг на човечеството – огъня.

Източник: sciencealert    
Слънце и до 20 градуса в понеделник: Очаква се обрат във времето

Слънце и до 20 градуса в понеделник: Очаква се обрат във времето

НАСА планира да тества огън на Луната преди бъдещи мисии

НАСА планира да тества огън на Луната преди бъдещи мисии

Instagram без филтри: Meta пуска тайно приложение с необработени снимки

Instagram без филтри: Meta пуска тайно приложение с необработени снимки

Meta обяви война на фалшивото съдържание с новата услуга Instants. Приложението забранява обработката на снимки и качването от галерията, залагайки на пълна автентичност. Научете как Instagram планира да върне искреното общуване без инфлуенсъри

Посещението на Чарлз и Камила в САЩ ще се състои въпреки стрелбата, потвърди дворецът

Посещението на Чарлз и Камила в САЩ ще се състои въпреки стрелбата, потвърди дворецът

Почина Михаил Заимов

Почина Михаил Заимов

Тръмп: Иран да се обади за мир без ядрени оръжия

Тръмп: Иран да се обади за мир без ядрени оръжия

„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

Илияна Йотова: Инцидентът с Тръмп показва колко крехка е сигурността

Илияна Йотова: Инцидентът с Тръмп показва колко крехка е сигурността

"Продължаваме промяната“ свика Национален съвет за равносметка и коалиционно споразумение

"Продължаваме промяната“ свика Национален съвет за равносметка и коалиционно споразумение

Военноморските сили обезвредиха два дрона, намерени край Кара дере и Ахтопол

Военноморските сили обезвредиха два дрона, намерени край Кара дере и Ахтопол

Запознайте се с Хърби – новият рекордьор на Гинес за най-възрастен заек в света

Запознайте се с Хърби – новият рекордьор на Гинес за най-възрастен заек в света

Главният прокурор на САЩ: Стрелецът е целял администрацията на Тръмп

Главният прокурор на САЩ: Стрелецът е целял администрацията на Тръмп

Карлос Насар се прибра в България с четвърта европейска титла (СНИМКИ)

Карлос Насар се прибра в България с четвърта европейска титла (СНИМКИ)

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

