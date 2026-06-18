Разследват съмнителна смърт на 38-годишен мъж в Русе

П олицията в Русе разследва смъртта на 38-годишен мъж, открит мъртъв в дома си. Тялото му е било намерено вчера от негов близък, който незабавно подал сигнал в полицията.

На място е изпратена дежурна следствена група, която е извършила оглед на жилището.

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При първоначалните действия разследващите са установили следи от наранявания по тялото на починалия. От адреса са иззети веществени доказателства, които могат да помогнат за изясняването на случая, предава NOVA.

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По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава, като се изясняват причините за смъртта и всички обстоятелства около инцидента.