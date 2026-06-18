България

Разследват съмнителна смърт на 38-годишен мъж в Русе

Тялото му е било намерено от негов близък

Василена Василева Василена Василева

18 юни 2026, 13:35
Разследват съмнителна смърт на 38-годишен мъж в Русе
Източник: БТА

П олицията в Русе разследва смъртта на 38-годишен мъж, открит мъртъв в дома си. Тялото му е било намерено вчера от негов близък, който незабавно подал сигнал в полицията.

На място е изпратена дежурна следствена група, която е извършила оглед на жилището.

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При първоначалните действия разследващите са установили следи от наранявания по тялото на починалия. От адреса са иззети веществени доказателства, които могат да помогнат за изясняването на случая, предава NOVA.

Битов скандал в Русе завърши със смърт

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава, като се изясняват причините за смъртта и всички обстоятелства около инцидента.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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