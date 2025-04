Пламъци и черни облаци дим: Пожар в Лондон предизвика паника по време на час пик

Г олям пожар избухна в електрическа подстанция в Лондон само няколко седмици след подобен инцидент на летище "Хийтроу", който предизвика хаос в пътуванията, предаде The Independent .

Черни облаци дим и пламъци бяха забелязани по време на сутрешния час пик днес в района на станция „Уоруик Авеню“.

Firefighters on scene at Cunningham Place NW8 as smoke bellows out from fire across St John's Wood - Warwick Avenue - Harrow Road & West London this morning. pic.twitter.com/1wllbmGkX1

Според Лондонската пожарна служба, петнадесет противопожарни автомобила и около 100 пожарникари са били изпратени на място заради пожара в подстанция на улица „Абърдийн Плейс“ в квартал "Мейда Вейл".

Пожарът е обхванал и част от съседен жилищен блок.

Сигналът за инцидента е подаден във вторник в 5:29 ч. сутринта, като са получени над 170 обаждания.

Ferocious flames erupt from mysterious Central London #inferno

Billowing smoke has filled the sky as over 100 firefighters were called to the scene Tuesday morning as an electrical substation caught ablaze. Cause still unconfirmed#UK pic.twitter.com/uixt3VoWpZ