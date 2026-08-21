Свят

Петролът е напът към втори пореден седмичен ръст

Конфликтът между САЩ и Иран и нарушенията на корабоплаването в Ормуз подкрепят ръста на петрола

21 август 2026, 08:23
Петролът е напът към втори пореден седмичен ръст
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/Getty Images
  • Цените на петрола леко спаднаха в азиатската търговия, но Brent и WTI са напът да отчетат втори пореден седмичен ръст. Брентът е около $93,55, а WTI – $86,50 за барел.
  • Продължаващият конфликт с Иран и ограниченията по Ормузкия проток създават сериозен риск за доставките от ключови производители като Саудитска Арабия, Ирак, ОАЕ и Кувейт. През протока вчера са преминали само 7 товарни кораба.
  • Анализаторите очакват допълнителен натиск върху цените нагоре, тъй като ограниченията засягат едновременно Ормузкия проток и Червено море, а временното споразумение за прекратяване на огъня е изтекло без нови преговори.

Петролът продължава да поскъпва

Цените на петрола се понижиха леко в азиатската търговиа, но остават напът да отчетат втори пореден седмичен ръст, тъй като продължаващият конфликт между САЩ и Иран нарушава доставките от ключовия петролодобивен регион в Близкия изток, предаде Ройтерс.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняха с 23 цента, или 0,3 на сто, до 93,55 долара за барел, след като в предходната сесия поскъпнаха с 2,4 на сто.

Американският лек суров петрол WTI се понижи с 33 цента, или 0,4 на сто, до 86,50 долара за барел, след ръст от 2,3 на сто вчера.

През предходните пет сесии Брент е поскъпнал с над 7 на сто, а WTI – с повече от 8 на сто, като и двата сорта достигнаха най-високите си равнища от 24 юли.

Цените са подкрепени от опасенията, че продължаващата война между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга, ще запази ограниченията върху доставките от големи производители като Саудитска Арабия, Ирак, Обединените арабски емирства и Кувейт.

Предишното временно споразумение за прекратяване на огъня изтече тази седмица, без да има признаци за подновяване на преговорите. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с икономически ответни мерки държави, които подкрепят Иран.

„И двете страни са се окопали в позициите си, но нямат лукса да чакат дълго, на фона на продължаващото покачване на цените на суровия петрол“, заяви анализаторът на Ай Джи (IG) Тони Сайкамор.

Подразделението Би Ем Ай (BMI) на „Фич Сълюшънс“ (Fitch Solutions) съобщи, че ще преразгледа този месец прогнозата си за цената на Брент, като според него рисковете са насочени към повишаване.

Според Би Ем Ай износът вече е под сериозен натиск заради едновременното нарушаване на корабоплаването през Ормузкия проток, където Иран ограничава преминаването, и в Червено море заради действията на хусите.

Само седем товарни кораба са преминали през Ормузкия проток вчера, което е наполовина спрямо предходния ден, показват данни на „Кплер“ (Kpler). Преди войната с Иран през този морски маршрут преминаваше около една пета от световното потребление на петрол.

Тази седмица Обединените арабски емирства преустановиха всички финансови и икономически операции с Иран до второ нареждане, което допълнително подчерта напрежението между Техеран и една от водещите петролни държави в Персийския залив.

 

Източник: БТА, Спас Стамболски    
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