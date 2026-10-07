Кораб се блъсна в историческа вила в Истанбул

Т уристически кораб за разходки в Босфора се е ударил в 200-годишната историческа вила „Казаскер Неджметтин Ефенди“ на брега на протока в квартал „Кандилли“ на Истанбул, съобщи телевизия „Евронюз“.
В резултат на инцидента, станал късно във вторник, няма пострадали хора. По неустановени до момента причини плавателният съд е изгубил контрол и се е насочил към брега. Преди сблъска с историческата сграда и навлизането в нейната крайбрежна градина, корабът е ударил акостирала пред вилата яхта.
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В резултат на сблъсъка са нанесени сериозни материални щети по кея и бреговата инфраструктура на имота, както и по акостиралия плавателен съд.
Кадри от охранителните камери, запечатали момента на сблъсъка, са разпространени в социалните мрежи от собственичката на имота Дерин Мермерджи, която е обявила, че започва съдебни действия срещу отговорните лица.
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По случая е започнато разследване за установяване на причините за инцидента.
🔴Derin Mermerci'nin Boğaz'da bulunan tarihi yalısına yolcu vapuru çarptı! 📌Derin Mermerci'nin Boğaz kenarındaki tarihi Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na yolcu vapuru çarptı. O anları Derin Mermerci sosyal medya hesabından paylaştı. #haber #yalı #derinmermerci #vapur #gündem https://t.co/7VneJwKUfq— Kanal 7 Haber (@Kanal7_Haber) October 7, 2026