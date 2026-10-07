Свят

Кораб се блъсна в историческа вила в Истанбул

В резултат на сблъсъка са нанесени сериозни материални щети

Николай Киров Николай Киров

7 октомври 2026, 15:14
Кораб се блъсна в историческа вила в Истанбул
Източник: iStock

Т уристически кораб за разходки в Босфора се е ударил в 200-годишната историческа вила „Казаскер Неджметтин Ефенди“ на брега на протока в квартал „Кандилли“ на Истанбул, съобщи телевизия „Евронюз“.

В резултат на инцидента, станал късно във вторник, няма пострадали хора. По неустановени до момента причини плавателният съд е изгубил контрол и се е насочил към брега. Преди сблъска с историческата сграда и навлизането в нейната крайбрежна градина, корабът е ударил акостирала пред вилата яхта.

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В резултат на сблъсъка са нанесени сериозни материални щети по кея и бреговата инфраструктура на имота, както и по акостиралия плавателен съд.

Кадри от охранителните камери, запечатали момента на сблъсъка, са разпространени в социалните мрежи от собственичката на имота Дерин Мермерджи, която е обявила, че започва съдебни действия срещу отговорните лица.

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По случая е започнато разследване за установяване на причините за инцидента.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Иво Радойков    
Истанбул Босфора инцидент
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