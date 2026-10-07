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Месечна „Гражданска отговорност“ за мотори и кемпери – застрахователите ще са длъжни да я предлагат

Икономическата комисия в парламента одобри застраховката да може да се сключва за минимум 30 дни вместо за цяла година

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

7 октомври 2026, 16:32
Месечна „Гражданска отговорност“ за мотори и кемпери – застрахователите ще са длъжни да я предлагат
Източник: iStock

Застрахователите в България ще бъдат задължени да предлагат застраховка „Гражданска отговорност“ за срок, по-кратък от една година, но не по-малък от 30 дни, за определени превозни средства – сред тях мотоциклети и кемпери. Това предвиждат промени в Кодекса за застраховането, одобрени днес на второ четене от Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия към парламента, съобщи БТА.

Текстовете са внесени от Стефан Белчев от „Прогресивна България“ и група народни представители между първо и второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането.

За кои превозни средства ще важи съкратеният срок

Застрахователите ще трябва да предлагат „Гражданска отговорност“ със съкратен срок за:

  • превозни средства с временна или транзитна регистрация – за срока на валидност на регистрацията;
  • бавнодвижещи се пътни превозни средства;
  • самоходни машини;
  • моторни превозни средства от категория L по смисъла на Закона за движението по пътищата, където попадат мотоциклетите;
  • къмпинг-ремаркета и къмпинг-автомобили.

КФН: Готовност в деня на обнародването, иначе – санкции

На въпрос на Мартин Димитров от „Демократична България“ дали застрахователите са готови да предлагат подобни полици отговори Пламен Данаилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Застрахователен надзор“. По думите му всички застрахователи трябва да отговорят на изискването в деня на обнародването на промените в „Държавен вестник“.

Застрахователите, които не го направят, ще носят отговорност и ще подлежат на санкции, посочи Данаилов. Той се ангажира КФН да изпрати писмо до застрахователните дружества с новите изисквания, като отбеляза, че те и без това вече са наясно с предстоящите промени.

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По-бърза намеса при недостиг в Гаранционния фонд

Приетите на второ четене текстове засягат и уредбата на Гаранционния фонд. Целта е да се прецизират правилата за финансовата обезпеченост и управлението на фондовете, които той управлява, както и да се създадат по-добри условия за поддържане на тяхната ликвидност и платежоспособност.

Една от основните промени дава възможност на КФН да решава за осигуряване на средства при недостиг във фондовете и по собствена инициатива, а не само по предложение на Управителния съвет на Гаранционния фонд. Идеята е да се гарантира по-бърза реакция, когато е нужно допълнително финансиране.

Прецизират се и правилата за вноските на застрахователите – разграничават се авансовите от допълнителните вноски и се определя по-ясна база за изчисляване на авансовите плащания. КФН ще може да определя различен срок за възстановяване на надвнесени авансови суми.

Плащания до 7 дни при отнет лиценз на застраховател

С измененията се урежда и възможността Гаранционният фонд чрез Обезпечителния фонд да извършва плащания вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, ако на застраховател бъде отнет лицензът. Става дума за обезщетения за вреди, лихви и разноски по застрахователни претенции, както и за определени такси.

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Гаранционният фонд ще е длъжен да извърши плащането в срок до седем дни от уведомяването.

Промените предвиждат и възможности за по-ефективно трансгранично сътрудничество между Гаранционния фонд и аналогични органи, национални бюра и компенсационни органи в други държави от ЕС.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: БТА    
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