Свят

Мицкоски обяви как ще влезе в ЕС без да признае българите

Утре ще има двустранна среща между македонския и българския външни министри

Николай Киров Николай Киров

7 октомври 2026, 15:42
Мицкоски обяви как ще влезе в ЕС без да признае българите
Източник: EPA/БГНЕС

С представената вчера стратегия за разширяването, Европейският съюз ясно е признал „злоупотребата с вето от страна на някои от държавите членки, които се опитват да използват членството си в ЕС, за да решават въпроси, които нямат нищо общо с европейските ценности“, обяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски.

По време на откриването на нова детска градина в скопската обшина „Шуто Оризари“ Мицкоски заяви, че обявената нова схема за постепенна интеграция към ЕС е окуражаваща, тъй като Северна Македония „има големи възможности, защото отговаря на две от трите условия за стартиране на процеса“.

Мицкоски отказва да говори с Румен Радев, иска ЕС

„Първото условие ще бъде специфично за всяка държава, това ще бъдат определени реформи, които страната ще трябва да направи и които тепърва ще бъдат хармонизирани. Второто условие е страната да има съгласувана обща външна и отбранителна политика, нещо, което, както каза фон дер Лайен, ние като страна бяхме първите, които го направихме. Третото е в частта на системата за обществени поръчки - реформа, която ще завършим следващата седмица и ще приемем в парламента. Така че, имаме две от трите, а за първото чакаме какво ще ни достави Европейската комисия като страна“, каза Мицкоски. 

Вчера Европейската комисия представи предложения за промени в процеса на приемане на нови държави в ЕС. Според плана ЕС може да се разшири допълнително и без промяна в съществуващите договори, като предлага кандидатстващите страни предварително да получат повече европейски средства, както и някои от решенията в процеса на присъединяване да не се приемат с единодушие, а с квалифицирано мнозинство.

По отношение на поисканата от министъра на външните работи и външната търговия Тимчо Муцински среща с българския министър на външните работи по време на срещата в София за жп Коридор 8, Мицкоски коментира, че посланията на Северна Македония „са ясни“. Срещата е поискана по препоръка на председателя на ЕК Урсула фон ден Лайен,

„Вчера София изпрати официално потвърждение, че утре ще има двустранна среща между македонския и българския външни министри - Тимчо Муцунски и Велислава Петрова Чамова“, съобщи Мицкоски.

София към Скопие: Изпълнете условията и продължете към ЕС

„Само чрез диалог можем да стигнем до решение на ситуацията, в която се намираме в момента. Ние сме за добросъседски отношения и искаме да реализираме стратегическата си цел да бъдем част от Европейския съюз възможно най-скоро, което е нещо, което отдавна заслужаваме“, добави Мицкоски.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Маринела Величкова    
Християн Мицкоски Северна Македония Разширяване на ЕС
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Пътнически автобус се обърна край Асен, много ранени

Пътнически автобус се обърна край Асен, много ранени

„Оранжевата чума“ в ЕП: Издигнаха гигантска златна скулптура на голия Доналд Тръмп

„Оранжевата чума“ в ЕП: Издигнаха гигантска златна скулптура на голия Доналд Тръмп

Пуснаха един от задържаните лекари за източване на средства от НЗОК в Пловдив

Пуснаха един от задържаните лекари за източване на средства от НЗОК в Пловдив

Мицкоски обяви как ще влезе в ЕС без да признае българите

Мицкоски обяви как ще влезе в ЕС без да признае българите

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg
Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб
Ексклузивно

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Преди 10 часа
След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Ексклузивно

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Преди 9 часа
<p>Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина</p>
Ексклузивно

Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина

Преди 6 часа
<p>Започна КСНС при президента Илияна Йотова</p>
Ексклузивно

Започна КСНС при президента Илияна Йотова

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ердоган и Путин обсъдиха въпроса с Черно море

Ердоган и Путин обсъдиха въпроса с Черно море

Свят Преди 17 минути

Ердоган поздрави Путин и за рождения му ден

Месечна „Гражданска отговорност“ за мотори и кемпери – застрахователите ще са длъжни да я предлагат

Месечна „Гражданска отговорност“ за мотори и кемпери – застрахователите ще са длъжни да я предлагат

Парите ни Преди 27 минути

Икономическата комисия в парламента одобри застраховката да може да се сключва за минимум 30 дни вместо за цяла година

Заплетена битка за неприкосновеност противопоставя Канарите, Ураганите и Вулканите в “Игри на волята”

Заплетена битка за неприкосновеност противопоставя Канарите, Ураганите и Вулканите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Кой от Червените ще бъде изпратен в изгнание на Блатото?

Кораб се блъсна в историческа вила в Истанбул

Кораб се блъсна в историческа вила в Истанбул

Свят Преди 1 час

В резултат на сблъсъка са нанесени сериозни материални щети

Двама учени спечелиха Нобел по химия за решаването на вековна загадка

Двама учени спечелиха Нобел по химия за решаването на вековна загадка

Любопитно Преди 1 час

Изследователите Анри Б. Каган и Кенсо Соаи откриват как природата изключително създава правилната версия на дадена молекула – вместо нейния огледален образ

Стресът на работа струва на Европа 620 млрд. евро годишно

Стресът на работа струва на Европа 620 млрд. евро годишно

Парите ни Преди 2 часа

Европейският парламент подкрепи призива на синдикатите за обвързващо законодателство на ЕС срещу психосоциалните рискове

Над 16 млн. европейци работят, но живеят в бедност

Над 16 млн. европейци работят, но живеят в бедност

Парите ни Преди 2 часа

Синдикатите искат задължителни правила за качествени работни места

Много ранени след нападение с нож в училище в Полша

Много ранени след нападение с нож в училище в Полша

Свят Преди 2 часа

Сред пострадалите има ученици и учители

Пожар избухна в склад с опасни материали край Белград

Пожар избухна в склад с опасни материали край Белград

Свят Преди 2 часа

МВР на Сърбия призова хората да затворят прозорците и да избягват престой на открито

България за втори път поема командването на Противоминната група в Черно море

България за втори път поема командването на Противоминната група в Черно море

България Преди 2 часа

Официалното начало на операцията бe дадено с церемония по изпращането на корабите от Морската гара във Варна

Кмет в Плевенско е отстранен от длъжност заради имотни измами за над 42 хил. евро

Кмет в Плевенско е отстранен от длъжност заради имотни измами за над 42 хил. евро

България Преди 2 часа

Той е обвинен и в документни престъпления, съдът го остави под домашен арест, прокуратурата ще протестира

Най-големият срив в историята: Албумът на Майли Сайръс пропадна от №1 до №157

Най-големият срив в историята: Албумът на Майли Сайръс пропадна от №1 до №157

Любопитно Преди 2 часа

Новият албум на Майли Сайръс претърпя най-големия срив от първото място за жена изпълнител в историята на Billboard. След агресивен маркетинг „Bass Persuades“ пропадна от №1 до №157 само за една седмица

ЕС изпраща сателитни данни на България и Румъния след атаките с дронове в Черно море

ЕС изпраща сателитни данни на България и Румъния след атаките с дронове в Черно море

Свят Преди 2 часа

По искане на София и Букурещ Европейската агенция по морска безопасност ще подпомага наблюдението на ситуацията

<p>След схемата в Пловдив: Проверки във всички болници в страната</p>

След разкритията за фиктивни хоспитализации в Пловдив: Проверки във всички болници в страната

България Преди 3 часа

МВР подготвя нови операции за злоупотреби със средства за здравеопазване и от НОИ

Криста Пайк

Губернаторът отказва милост: Какво бъдеще очаква жената, която не можаха да екзекутират

Свят Преди 3 часа

Проваленият опит за екзекуцията на Криста Пайк повдига въпроси, които „никога досега не се е налагало да бъдат задавани

Шестима сирийци са били на потъналия кораб край България

Шестима сирийци са били на потъналия кораб край България

България Преди 3 часа

Операцията по издирването на екипажа е прекратена и няма да бъде подновявана

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg

Теди Москов на 66: Творецът, който не се страхува да бъде различен

Edna.bg

Къде е щастието? И защо толкова често го търсим на грешното място?

Edna.bg

Докато тече КСНС: Обезвредиха изоставен куфар пред Президентството (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Започна Консултативният съвет за национална сигурност при президента

Nova.bg