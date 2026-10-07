Мицкоски обяви как ще влезе в ЕС без да признае българите

С представената вчера стратегия за разширяването, Европейският съюз ясно е признал „злоупотребата с вето от страна на някои от държавите членки, които се опитват да използват членството си в ЕС, за да решават въпроси, които нямат нищо общо с европейските ценности“, обяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски.

По време на откриването на нова детска градина в скопската обшина „Шуто Оризари“ Мицкоски заяви, че обявената нова схема за постепенна интеграция към ЕС е окуражаваща, тъй като Северна Македония „има големи възможности, защото отговаря на две от трите условия за стартиране на процеса“.

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„Първото условие ще бъде специфично за всяка държава, това ще бъдат определени реформи, които страната ще трябва да направи и които тепърва ще бъдат хармонизирани. Второто условие е страната да има съгласувана обща външна и отбранителна политика, нещо, което, както каза фон дер Лайен, ние като страна бяхме първите, които го направихме. Третото е в частта на системата за обществени поръчки - реформа, която ще завършим следващата седмица и ще приемем в парламента. Така че, имаме две от трите, а за първото чакаме какво ще ни достави Европейската комисия като страна“, каза Мицкоски.

Вчера Европейската комисия представи предложения за промени в процеса на приемане на нови държави в ЕС. Според плана ЕС може да се разшири допълнително и без промяна в съществуващите договори, като предлага кандидатстващите страни предварително да получат повече европейски средства, както и някои от решенията в процеса на присъединяване да не се приемат с единодушие, а с квалифицирано мнозинство.

По отношение на поисканата от министъра на външните работи и външната търговия Тимчо Муцински среща с българския министър на външните работи по време на срещата в София за жп Коридор 8, Мицкоски коментира, че посланията на Северна Македония „са ясни“. Срещата е поискана по препоръка на председателя на ЕК Урсула фон ден Лайен,

„Вчера София изпрати официално потвърждение, че утре ще има двустранна среща между македонския и българския външни министри - Тимчо Муцунски и Велислава Петрова Чамова“, съобщи Мицкоски.

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„Само чрез диалог можем да стигнем до решение на ситуацията, в която се намираме в момента. Ние сме за добросъседски отношения и искаме да реализираме стратегическата си цел да бъдем част от Европейския съюз възможно най-скоро, което е нещо, което отдавна заслужаваме“, добави Мицкоски.