Заплетена битка за неприкосновеност противопоставя Канарите, Ураганите и Вулканите в “Игри на волята”

Н ов сблъсък за неприкосновеност очаква племената на Ураганите, Вулканите и Канарите в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Трите отбора ще премерят сили в непредвидим сблъсък, изискващ ловкост, бързина, сила и силен дух. Победителите и подгласниците ще се спасят, а загубилите ще определят първите двама номинирани воини тази седмица.

Източник: NOVA

Напрежението извън Арената също ще се покачи. Завърналата се в племето на Вулканите Добромира ще посочи един от своите съплеменници, който да се отправи към Блатото. Междувременно в Стопанството Иван и Александра ще проведат ключов разговор за бъдещето в надпреварата, а Обречените ще предприемат решителен ход за оставането си в борбата за голямата игра.

Източник: NOVA

Кой ще се спаси, кой ще бъде изпратен в изгнание и кое племе ще се събере около огъня на номинациите, гледайте в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.