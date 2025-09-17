Конфликтът между Испания и Израел заплашва Евровизия и Световното първенство по футбол

К онкурсът за песен на Евровизия е изправен пред „екзистенциална“ криза, тъй като нарастващ брой държави заплашват да бойкотират изданието през 2026 г., ако на Израел бъде позволено да участва.

Острата реакция срещу Израел заради войната в Газа обхвана Европа през последните седмици, като премиерът на Испания Педро Санчес призова страната да бъде забранена за участие в международни спортни събития, белгийски фестивал изключи израелски диригент, а множество нации настояват за изгонването на Израел от водещия музикален конкурс, пише Politico.

Европа се бори с въпроса дали културните забрани за израелски артисти и спортисти са легитимни санкции. Докато някои правителства на ЕС ги определят като пропорционални реакции на войната в Газа, други европейски администрации, израелски официални лица и еврейски групи твърдят, че те рискуват да преминат в антисемитизъм.

Въпреки че Евровизия не е насрочена до май във Виена, самопровъзгласилият се за „неполитически“ конкурс – управляван от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), алианс на обществени медии с 113 членове в 56 държави – вече изглежда ще бъде отново засенчен от спор около участието на Израел.

В изявление директорът на Евровизия Мартин Грийн каза, че организацията „все още се консултира“ с членовете на EBU относно това как да „управлява участието и геополитическите напрежения около конкурса за песен на Евровизия“.

„Разбираме загрижеността и дълбоко вкоренените възгледи около продължаващия конфликт в Близкия изток“, каза той.

Последиците от тези геополитически напрежения сега представляват най-сериозната заплаха за Евровизия в нейната история, според един експерт по конкурса.

„Определено е имало много политически моменти и това, с което EBU наистина се е борила понякога, е последователността в прилагането на правилата“, каза Пол Джордан, дългогодишен коментатор на Евровизия, известен също като д-р Евровизия, след като пише докторската си дисертация за конкурса. „Но настоящата ситуация е безпрецедентна. Това е първият път, когато група държави заявяват, че няма да участват заради друга държава... Мисля, че това вероятно е най-сериозното предизвикателство, пред което е изправена Евровизия“, предупреди той.

„Политически инструмент“

Испания във вторник стана последната държава, която се присъедини към протеста, тъй като мнозинството от членовете на управителния съвет на обществената телевизия RTVE гласуваха да се оттеглят от следващото издание на Евровизия догодина, ако на Израел бъде позволено да участва.

Ескалация между Мадрид и Израел

Заплахата за бойкот от Испания е последният залп в ескалиращия сблъсък между Мадрид и Израел, тъй като премиерът Педро Санчес и израелският външен министър Гидеон Саар се сблъскват по въпроси за санкции, оръжейни ембарга и пропалестински протести на престижно колоездачно състезание.

Този ход – обявен в същия ден, когато комисия на ООН заключи, че Израел извършва геноцид в Газа – вероятно ще предизвика криза в EBU, тъй като Испания е една от петте най-големи финансови дарители на асоциацията за обществено излъчване.

Ако на Израел бъде позволено да участва в 70-ото издание на състезанието догодина, Испания ще пропусне финала за първи път от дебюта си през 1961 г.

Напрежението между Испания и Израел може да се пренесе и на футболния терен. Испанското правителство обмисля възможността националният отбор да бойкотира Световното първенство по футбол през 2026 г., ако Израел успее да се класира за Мондиала, предаде Gong.

Това сподели Пачи Лопес, който е говорител на социалистическата група в Конгреса на депутатите. Той заяви, че Испания ще оцени ситуацията своевременно, но позицията на страната е ясна.

"Ще оценим ситуацията, когато му дойде времето. Нека някои хора започнат да си отварят очите. Нашите са широко отворени и не толерират това, което виждат, затова не можем и не искаме да мълчим", заяви Лопес, цитиран от RMC Sport.

Заплахата за бойкот идва на фона на продължаващите квалификации за Световното първенство. Израелският национален отбор е на трето място в своята квалификационна група. Пред него са отборите на Норвегия и Италия.

Санчес многократно е осъждал "двойните стандарти" на международната общност спрямо Украйна и Газа. През май той призова Израел да бъде изключен и от конкурса "Евровизия" - позиция, подкрепена и от испанския министър на

Миналата седмица Израел забрани влизането в страната на двама леви министри от испанското правителство заради критиките им към действията му в Газа.

Анкета на института "Елкано" от юли показа, че 82% от испанците смятат, че Израел извършва геноцид, а 70% настояват ЕС да наложи санкции.

Отговорът на Израел

Израелската обществена телевизия KAN заяви, че страната се подготвя да участва през май догодина и „стриктно спазва правилата на състезанието и ще продължи да го прави“.

Израелският министър на културата и спорта Мики Зохар заяви, че заплахите за оттегляне от редица държави са „срамен и лицемерен ход, който противоречи на ценностите на състезанието и духа на свързаност, който е в основата му“.

Ирландия, Словения и Нидерландия вече заплашиха с бойкот – като Исландия по-неопределено посочи, че може да се оттегли, ако Израел участва – като страните цитират смъртоносните страдания в Газа под бомбардировките на Израел, както и ерозията на свободата на пресата и насочването срещу журналисти.

Според Министерството на здравеопазването в Газа, което е под управлението на Хамас, над 64 000 палестинци са били убити при нападението на Израел. Агенциите на ООН и независими експерти считат записите за жертвите на министерството за общо достоверни. Отмъщението започна, след като бойци на Хамас убиха около 1200 души на израелска територия на 7 октомври 2023 г. и взеха около 250 заложници в Газа.

Холандската обществена телевизия AVROTROS изрази загриженост в петък, че израелското правителство се е намесило в тазгодишния конкурс и го е използвало „като политически инструмент“. Израел оглави гласуването на зрителите на събитието през 2025 г., което предизвика въпроси от някои други държави за възможна манипулация на системата за гласуване.

„Напрегнати месеци предстоят“

EBU провежда обширни разговори с членовете си относно участието на Израел в състезанието през 2026 г., откакто въпросът беше повдигнат на среща на националните телевизии в Лондон през юни.

Грийн, директорът, каза, че зависи от всеки член на EBU да реши дали иска да участва в конкурса, и те имат срок до средата на декември, за да потвърдят дали желаят да участват в събитието догодина.

Телевизиите ще се срещнат на следващото общо събрание на EBU в Женева на 4 и 5 декември, където биха могли да гласуват за участието на Израел в конкурса.

Някои телевизии подкрепят настоящата позиция на EBU, че състезанието трябва да остане аполитично.

Германската организация на регионалните телевизии ARD ще подкрепи каквото и решение да вземе EBU, заяви SWR (регионалната телевизия, отговорна за организирането на участието на Германия в Евровизия) в изявление за POLITICO.

Говорител на SWR каза, че Евровизия е „състезание, организирано от телевизии, а не от правителства“, което свързва хората „без значение от произход, религия или вярвания“.

Генералният директор на обществената телевизия на Обединеното кралство заяви тази седмица, че Евровизия „никога не е била за политика“ и зависи от EBU да реши кой участва.

Въпреки това, през 2022 г. EBU забрани на Русия да участва в състезанието след пълномащабното нахлуване на страната в Украйна, символизирайки неудобното пресечна точка между политика и култура, в която се намира Евровизия.

Експертът по Евровизия Джордан, който също е работил три години в комуникационния екип на музикалния конкурс, предупреждава, че EBU в момента върви по опънато въже по отношение на Израел, с „напрегнати месеци пред нас“, които имат „потенциал да разкъсат състезанието“.

„Мисля, че красотата на Евровизия и причината, поради която е продължила толкова дълго, е, че е била приобщаващо пространство. Мисля, че би било голям срам, ако се превърне в политически футбол“, каза той