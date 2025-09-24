Виетнам спечели руския "Интервижън" - геополитически и консервативен съперник на "Евровизия"

В ранните часове на неделя Виетнам беше обявен за победител в организирания от Русия конкурс за песен "Интервижън". Това е събитие, подкрепяно от президента Владимир Путин и замислено като геополитически и социално-консервативен съперник на "Евровизия", пише Reuters .

През февруари Путин нареди възраждането на "Интервижън", регионален музикален конкурс от съветската епоха, основан върху "традиционни семейни ценности", след като Москва беше изключена от "Евровизия" през 2022 година вследствие на решението на Путин да изпрати десетки хиляди войници в Украйна.

Киев определи събитието като "инструмент на враждебна пропаганда".

Предаван директно по руската телевизия и излъчван в части от Азия, Африка, Южна Америка и Европа, "Интервижън" се проведе в арена край Москва с участието на изпълнители от над 20 държави, представляващи 4 милиарда души, половината от населението на света, включително Китай, Индия и Бразилия.

Vietnam wins Intervision song contest, Russia's Eurovision rival promoting 'family values' https://t.co/kmZSWsj1Za — USA TODAY Life (@usatodaylife) September 21, 2025

Виетнамският изпълнител Дък Фук, чиято песен беше базирана на народна приказка за крал, прочут с отблъскването на вражеска армия, беше отличен от жури, съставено от представители на участващите държави, като най-силното изпълнение.

Неговата награда за силни вокали и професионално подготвено шоу с пиротехнически ефекти: парична премия от 30 милиона рубли и трофей.

Киргизстан беше класиран на второ място, а Катар на трето.

Руският участник, ултранационалистическият певец "Шаман", чието истинско име е Ярослав Дронов, помоли журито да не взема предвид неговото изпълнение, тъй като Москва е домакин. Организаторите съобщиха, че Саудитска Арабия се е съгласила да бъде домакин на конкурса догодина.

Vietnam wins Russia's 'Intervision' song contest, geopolitical and conservative rival to Eurovision https://t.co/iLBpj34fAI https://t.co/iLBpj34fAI — Reuters (@Reuters) September 21, 2025

Съботното състезание включваше изпълнители от държави, които Русия смята за приятелски, сред които:

Беларус,

Куба,

Южна Африка,

Обединените арабски емирства и

Венецуела.

Президентът Владимир Путин закри финала с видеообръщение, в което заяви, че светът се променя бързо.

Не липсваха обаче противоречия около това кой ще представлява Съединените щати, геополитически аутсайдер. Австралийската певица Васи, която има и американски паспорт, се отказа в последния момент, след като, според думите на организаторите, е била подложена на "политически натиск от правителството на Австралия". Австралия не коментира случая.

Васи вече беше резервен вариант вместо американския R&B певец Брандън Хауърд, който се оттегли няколко дни по-рано, позовавайки се на семейни причини.

Vietnam wins Russian-hosted Intervision song contest pic.twitter.com/kg7tbgTZmH — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 21, 2025

Външният министър Сергей Лавров, на пресконференция преди конкурса, подчерта значението на "съхраняването на традициите и националните култури, както и на религиозните, духовни и морални устои".

Той отправи и критика към "Евровизия", като припомни, че конкурсът е бил печелен от "брадат мъж в рокля" - явен намек към победителя на "Евровизия" през 2014 година, австрийската драг кралица Кончита Вурст.

В Русия строгите закони забраняват всякакви действия, определяни като насърчаващи хомосексуалността, а "международното ЛГБТ движение" е обявено за екстремистка организация.

