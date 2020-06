Пет години затвор за бившия френски премиер Франсоа Фийон

Б ившият френски премиер Франсоа Фийон беше осъден днес на 5 години затвор, две от които ефективно, по дело за фиктивно наемане на работа, което провали кандидатпрезидентската му кампания през 2017 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.

BREAKING: Former French Prime Minister Francois Fillon and his wife found guilty of fraud for using public funds for nonexistent political jobs. https://t.co/DEuoI9PJkc