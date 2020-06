Напрежение между Франция и Турция, ще се намеси ли Тръмп

В Турция се разгоря шпионски скандал с Франция, а Франция обвини Турция, че играе "опасна игра" в Либия.

Напрежението между двете страни ескалира още на 10 юни след инцидент между турски военни кораби и френски плавателен съд в Средиземно море. Според публикации в медиите френските военни са опитвали да направят проверка, свързана с ембаргото срещу Либия, а турски военни кораби отговорили с агресия. Франция определи инцидента като враждебен акт, а Турция отрече да е притеснявала френската фрегата.

Седмица по-късно Франция обвини Турция в постоянни нарушения на оръжейното ембарго за Либия и я окачестви като пречка пред осигуряването на примирие в тази страна.

Турция подкрепя правителството в Триполи, за да му помогне да отблъсне атаката на Либийската национална армия на Халифа Хафтар, базиран в Източна Либия.

Турция готви две военни бази в Либия

Френският президент направи остро изявление в понеделник. Франция няма да допусне военна намеса на Турция в Либия, заяви той и обвини Анкара, че играе "опасна игра".

"Аз вече имах възможността да заявя много ясно на президента (Реджеп Тайип) Ердоган, че смятам, че Турция играе опасна игра в Либия днес и върви срещу всички свои ангажименти, поети на конференцията в Берлин", каза Макрон на съвместна пресконференция с гостуващия в Париж президент на Тунис Каис Сайед. "Няма да толерираме ролята, която Турция играе в Либия", каза Макрон.

Той съобщи, че е обсъдил въпроса и с американския президент Доналд Тръмп в телефонен разговор в понеделник. Белият дом съобщи, че двамата лидери са се обединили около мнението за спешна нужда от прекратяване на огъня в Либия и бързо подновяване на преговорите между враждуващите страни, отбелязва Асошиейтед прес.

Обрат в Либия. Какво се случва

Ройтерс припомня, че към Париж са отправяни обвинения в политическа подкрепа за Халифа Хафтар, като се има предвид осигурената по-рано от Франция военна помощ в борбата с ислямистки бунтовници. Франция отрича твърденията, че подкрепя Хафтар и почти не отправя упреци към неговите съюзници (ОАЕ, Египет и Русия), а многократно критикува Турция, отбелязва агенцията. На пресконференцията снощи Еманюел Макрон набързо критикува ролята на руските наемници в Либия и се фокусира главно върху ролята на Турция.

Запитан за изявлението на египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, че има право да се намеси в Либия, Макрон каза, че египетският лидер има основания за тревога. "Забелязахте основателната тревога на президента Сиси, когато видя войници, пристигащи на неговата граница", каза Макрон. Ройтерс отбелязва, че няма информация за сили, подкрепяни от Турция, действащи в близост до границата с Египет.

"Това е средиземноморски въпрос, който засяга всички нас, защото днес от Либия всеки ден мъже и жени бягат от мизерията, за да дойдат в Европа. Мислите ли, че можем да оставим Турция дълго време да внася сирийски бойци в Либия предвид всичко, което знаем?", попита Макрон.

Междувременно в Турция бяха задържани четирима души по подозрение в политически и военен шпионаж в полза на Франция.

Четиримата са заподозрени, че са събирали информация за работата на консервативни фондации, религиозни групи и Дирекцията по религиозни въпроси и нейните служители. Заподозрените използвали фалшиви лични карти, сякаш са агенти на Националната разузнавателна служба (МИТ), и твърдели, че събират информация за Даеш (Ислямска държава) и подобни терористични групи, пише "Дейли сабах".

