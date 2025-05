Прекратиха делото за смъртта на Диего Марадона

Д елото за смъртта на Диего Марадона бе прекратено окончателно заради обвинения в пристрастност от страна на един от съдиите. Седем здравни специалисти са обвинени в небрежност, довела до смъртта на легендарния аржентинец, съобщава АП.

Решението, предизвикващо шок. Причината е, че един от тримата съдии - Хулиета Макинтач, участва в създаването на документален филм по случая и по време на изслушването в залата е имало хора с камери, въпреки че заснемането е забранено.

The case against 7 healthcare workers accused of neglecting Diego Maradona, leading to his 2020 death, was declared a mistrial on Thursday after one of the judges appeared in a documentary film.



